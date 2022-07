Lavrov kritizoval zverejnenie obsahu telefonátu Putina s Macronom

Hanoj 6. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu vyhlásil, že zverejnenie obsahu telefonátu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom predstavuje porušenie "diplomatickej etikety". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Diplomatická etiketa nepočíta s jednostranným únikom (takýchto) nahrávok," uviedol šéf ruskej diplomacie počas návštevy Vietnamu. Poznamenal tiež, že Moskva sa za obsah rozhovoru lídrov Francúzska a Ruska nemusí hanbiť. "Rokovania v zásade vedieme tak, aby sme sa nikdy nemali za čo hanbiť. Vždy povieme to, čo si myslíme, a sme pripravení na tieto slová reagovať a vysvetliť naše stanovisko," povedal.



Detaily dôverného telefonického rozhovoru lídrov Francúzska a Ruska, ktorý sa uskutočnil niekoľko dní pred spustením vojenskej invázie na Ukrajinu, zverejnila verejnoprávna televízna stanica France 2 v dokumente, ktorý mapuje odozvu šéfa Elyzejského paláca na vojnu na Ukrajine.



Lavrov na stretnutí so svojím vietnamským rezortným kolegom Bui Thanh Sonom v Hanoji apeloval na ochranu medzinárodného práva v období, keď "sa svet vyvíja komplikovaným spôsobom". Šéf ruskej diplomacie sa tak vyjadril v čase, keď západné krajiny práve Rusko obviňujú z porušenia medzinárodného poriadku vzhľadom na prebiehajúcu inváziu na Ukrajine, konštatuje agentúra Reuters. Európski lídri Moskvu vyzývajú, aby poslúchla nariadenie Medzinárodného súdneho dvora a stiahla svoje jednotky z Ukrajiny.



Reuters pripomína, že Rusko a Vietnam majú blízke vzťahy ešte od sovietskej éry a Hanoj doteraz neodsúdil vojenskú ofenzívu Kremľa na Ukrajine, ktorú Moskva nazýva "špeciálnou operáciou".



"Vietnam je dôležitým partnerom (Ruska) z ASEAN-u (Združenia krajín juhovýchodnej Ázie)... a vzťahy oboch krajín sú založené na dejinách a ich spoločnom boji za spravodlivosť," povedal Lavrov.



Ruský minister zahraničia pricestoval do Hanoja v čase, keď si obe krajiny pripomínajú desiate výročie svojho "komplexného strategického partnerstva". V priebehu tohto týždňa odcestuje aj do Indonézie, kde sa zúčastní na stretnutí šéfov diplomacie krajín G20.