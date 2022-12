Lavrov: Ak Kyjev nevyhovie požiadavkám Moskvy, rozhodne ruská armáda

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok večer povedal, že je na Kyjeve, aby vyhovel ruským požiadavkám, a to "demilitarizácii" a "denacifikácii" Ukrajiny. Ak sa tak nestane, rozhodne podľa Lavrova v tejto veci (vojne na Ukrajine) ruská armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a stanice Sky News.



"Naše návrhy na demilitarizáciu a denacifikáciu území ovládaných (ukrajinským) režimom a elimináciu hrozieb, akú predstavujú voči ruskej bezpečnosti, zahŕňajúcej aj naše nové územia, sú nepriateľovi dobre známe," povedal Lavrov, ktorého citovala ruská štátna agentúra TASS. "Je to jednoduché: Splňte ich pre svoje vlastné dobro. Inak o tejto otázke rozhodne ruská armáda," dodal.



Podľa Sky News tak Kremeľ reagoval na pondelňajší rozhovor ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu pre agentúru AP. Kuleba v ňom uviedol, že Kyjev chce do konca februára, a teda výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, usporiadať tzv. mierový summit, a to pravdepodobne na pôde Organizácie Spojených národov (OSN).



Na otázku, či bude na summit pozvané aj Rusko, Kuleba odpovedal, že je potrebné, aby sa táto krajina najprv zodpovedala za svoje vojnové zločiny na medzinárodnom súde. Zároveň bagatelizoval tvrdenia Moskvy o jej pripravenosti na dialóg. "(Rusko) pravidelne hovorí o tom, že je pripravené rokovať, nie je to však pravda, lebo všetko, čo robí na bojisku, dokazuje opak," povedal.