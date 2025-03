Lavrov: Macronov plán rozšírenia jadrového dáždnika je pre nás hrozbou

Moskva 6. marca (TASR) - Rusko považuje vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o rozšírení jadrového arzenálu do iných európskych krajín za "hrozbu", uviedol vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr TASS a AFP.



"Predstavuje to hrozbu pre Rusko. Pokiaľ nás vidí ako hrozbu a zvolá stretnutie náčelníkov generálnych štábov štátov Európy a Veľkej Británie s tým, že je potrebné použiť jadrové zbrane proti Rusku, určite to pre nás hrozba je," uviedol Lavrov na tlačovej konferencii.



Macron počas stredajšieho príhovoru k národu označil Rusko za "hrozbu pre Francúzsko a Európu" a uviedol, že Francúzi sa "oprávnene obávajú" zmeny postoja Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa k vojne na Ukrajine.



Macron povedal, že začne rokovať s európskymi partnermi o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika. Rozhodnutie prišlo po tom, čo Macron telefonoval s víťazom nemeckých volieb a pravdepodobným kancelárom Friedrichom Merzom.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovova vo štvrtok Macrona nazvala "odtrhnutým od reality". Posmešne ho prirovnala k postavičke Ole Lukoje z rozprávky Hansa Christiana Andersena, ktorá drží dáždniky nad spiacimi deťmi.



Macron zopakoval, že európske vojenské sily môžu byť nasadené na Ukrajinu, aby sa zaručilo "dodržiavanie" prípadnej mierovej dohody. Lavrov novinárom povedal, že Rusko je naďalej proti takémuto rozhodnutiu, pretože by nasadené jednotky neboli nestranné.



"Nevidíme možnosť kompromisu. Tá diskusia je vedená s vyslovene nepriateľským cieľom," uviedol. Lavrov prirovnal Macrona k Hitlerovi a Napoleonovi, ktorí ale na rozdiel od súčasného francúzskeho prezidenta otvorene priznali cieľ dobyť Rusko.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Macronovu reč označil ako "extrémne kontroverznú" a Francúzsko obvinil, že "chce, aby vojna pokračovala".