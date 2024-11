Lavrov: Medzi armádami Ruska a KĽDR sú veľmi úzke väzby

Moskva 1. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok vyzdvihol "veľmi úzke väzby" medzi armádami a bezpečnostnými službami Ruska a Severnej Kórey (KĽDR). Urobil tak po stretnutí so svojou severokórejskou kolegyňou v Moskve. Čche Son-hui zopakovala, že KĽDR bude podporovať Rusko až do jeho "víťazstva" na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Návšteva šéfky diplomacie KĽDR v Moskve sa uskutočňuje v čase, keď sa v Rusku podľa USA nachádza približne 10.000 severokórejských vojakov.



Šéf americkej diplomacie Antony Blinken vo štvrtok povedal, že až 8000 vojakov z KĽDR dorazilo do ruskej Kurskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou a sú pripravení v najbližších dňoch nastúpiť do boja proti ukrajinským silám.



"KĽDR a Rusko rozvíjajú vzťahy vo všetkých oblastiach vrátane politiky, hospodárstva a vojenských záležitostí, a to na základe zmluvy o strategickom partnerstve", ktorú v lete uzavrel ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un, uviedla Čche Son-hui.



Inváziu ruských síl na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer 1000 dní, označila za "posvätný boj". Uistila, že KĽDR bude vždy "pevne stáť po boku Ruska až do dňa víťazstva".



Moskva ani Pchjongjang doteraz nevyvrátili správy o nasadení severokórejských vojakov v Rusku. Lavrov ani Čche sa o tom taktiež nezmienili vo vyhláseniach po spoločných rokovaniach.



Šéf ruskej diplomacie iba vyhlásil, že úzke vzťahy medzi silovými zložkami "umožnia vyriešiť významné bezpečnostné otázky" pre ruských aj severokórejských občanov. Rusko je podľa neho slov "hlboko vďačné" za zásadový postoj KĽDR k Ukrajine.



Severokórejská diplomatka v Moskve zase obvinila Západ z eskalovania napätia na Kórejskom polostrove. Zároveň prisľúbila, že KĽDR sa nevzdá rozvíjania svojho jadrového programu.



Južná Kórea varuje, že Pchjongjang môže získať cenné skúsenosti od svojich jednotiek, ktoré sa pomáhaním Rusku zapoja do boja v modernej vojne. To Soul považuje za priamu vojenskú hrozbu.



Juhokórejský minister obrany Kim Jong-Hjun upozornil aj na to, že KĽDR výmenou za nasadenie svojich vojakov bude pravdepodobne od Ruska žiadať technológiu taktických jadrových zbraní, ponoriek nesúcich balistické strely a aj medzikontinentálnych balistických striel.