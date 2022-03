Lavrov: Mierová misia NATO na Ukrajine by mohla viesť ku konfliktu

Moskva 23. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu vyhlásil, že ak budú na Ukrajinu vyslané mierové jednotky NATO, mohlo by to viesť ku konfliktu medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. TASR prevzala správu od televízie Sky News.



Lavrovove slová zazneli počas jeho tradičného prejavu k študentom a zamestnancom Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov, kde zopakoval svoje tvrdenia, že na Ukrajine je rozšírený neonacizmus a že Západ chce zničiť Rusko.



Na vyslanie mierovej misie NATO na Ukrajinu vyzval minulý týždeň podpredseda poľskej vlády Jaroslaw Kaczyňski, ktorý navštívil Kyjev spoločne s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. Misia NATO by sa podľa neho mala byť schopná aj brániť.



O návrhu Poľska na vyslanie mierovej misie sa bude diskutovať vo štvrtok na summite Aliancie, uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Zopakovala však, že Spojené štáty nepošlú svojich vojakov na Ukrajinu bojovať proti ruským jednotkám.