Lavrov: Mieru na Ukrajine bránia vážne prekážky

Moskva 26. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok osobitnému predstaviteľovi čínskeho ministerstva zahraničných vecí Li Chuejovi povedal, že obnoveniu mierových rozhovorov s Ukrajinou bránia "vážne prekážky". Na vine sú podľa neho Ukrajina a západné štáty. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Ruský minister zahraničných vecí potvrdil oddanosť Moskvy politicko-diplomatickému riešeniu konfliktu, ale poznamenal, že obnoveniu mierových rozhovorov bránia vážne prekážky vytvorené ukrajinskou stranou a jej západnými radcami," uviedol rezort ruskej diplomacie o stretnutí.



Lavrov na rozhovoroch s Lim, ktorý bol v rokoch 2009-19 čínskym veľvyslancom v Rusku, ocenil aj "vyvážený" postoj Pekingu voči Ukrajine.



Čína tvrdí, že v ukrajinskom konflikte je neutrálnou stranou, ale vo svete ju kritizujú za to, že odmieta odsúdiť Moskvu za jej útočnú vojnu v susednej krajine.



"Obe strany vyjadrili ochotu ďalej posilňovať rusko-čínsku spoluprácu v zahraničnej politike, vždy zameranej na zachovanie mieru a stability v tomto regióne a celkovo na planéte," informovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Li mal samostatné stretnutie aj s dvoma Lavrovovými námestníkmi, Michailom Galuzinom a Andrejom Rudenkom, oznámila Moskva. "(Diplomati) vyjadrili obavy z nebezpečných následkov, ktoré môže priniesť posilňovanie účasti krajín NATO na ukrajinskom konflikte a ich kroky pri militarizácii Ukrajiny," dodalo ruské ministerstvo.



Čínsky osobitný vyslanec Li prišiel do ruského hlavného mesta po návšteve Kyjeva, kde sa tento mesiac stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Li povedal, že "na vyriešenie tejto krízy neexistuje žiadny všeliek".



Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine sa Peking a Moskva v rámci svojho partnerstva ešte viac zbližujú. Ich partnerstvo im slúži ako diplomatická hradba proti Západu.



Moskvu v marci navštívil aj čínsky prezident Si Ťin-pching a vyhlásil, že vzájomné vzťahy "vstupujú do novej éry".