Lavrov: Moskva bude po vzbure vagnerovcov silnejšia než predtým

Moskva 30. júna (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok povedal, že Moskva bude po ozbrojenej vzbure žoldnierskej Vagnerovej skupiny silnejšia než predtým. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Lavrov uviedol, že Rusko vždy prekoná všetky svoje problémy a vychádza z nich silnejšie a silnejšie. "Tentoraz to bude také isté. Tento proces sa už začal," povedal novinárom v Moskve.



Lavrov sa v reakcii na otázku zahraničných novinárov poďakoval za ich znepokojenie o štátne záujmy Ruska a povedal, že sa znepokojovať nemusia.



Žiadal tiež rozšírenie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) s cieľom umožniť väčšie zastúpenie krajinám Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky, aby sa rozdalo to, čo označil dominancia Západu vo svete, píše Reuters. "Väčšina sveta nechce žiť podľa západných pravidiel," povedal.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin minulú sobotu (24. júna) vyhlásil, že organizuje "pochod spravodlivosti" na Moskvu v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že svojim žoldnierom nariadil otočiť sa späť do táborov na Ukrajine, keď bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.



Vagnerovci zohrali dôležitú úlohu pri obsadení viacerých miest na východe Ukrajiny vrátane Bachmutu.