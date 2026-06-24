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Lavrov: Moskva je pripravená vypočuť si vyslancov Witkoffa a Kushnera
Lavrov sa vo svojom vystúpení na moskovskom fóre dotkol aj plynovodu Nord Stream.
Autor TASR
Moskva 24. júna (TASR) - O návšteve osobitných vyslancov amerického prezidenta Steva Witkoffa a Jareda Kushnera sa diskutuje a ruská strana je pripravená si ich vypočuť. Na moskovskom medzinárodnom vedecko-odbornom fóre nazvanom Primakovove čítania to v stredu vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
V súvislosti s postojom USA k urovnaniu vojny na Ukrajine Lavrov poznamenal, že „všetko sa teraz výrazne zmenilo“. Poukázal na to, že pred rusko-americkým summitom na Aljaške boli Moskve predložené „absolútne konkrétne návrhy“, ktoré ruský prezident Vladimir Putin vlani v auguste v Anchorage prijal.
„Mysleli sme si, že sme sa dohodli, avšak uplynul týždeň, potom dva. Prezident (Spojených štátov Donald) Trump odcestoval do Washingtonu, aby sa poradil s Európanmi... Výsledok je ale taký, že dodnes nemáme odpoveď na americký návrh, ktorý sme podporili. Takáto je teraz situácia,“ konštatoval Lavrov.
Šéf ruskej diplomacie podčiarkol, že pre Moskvu má otázka riešenia situácie na Ukrajine „principiálny charakter“. Súčasne zdôraznil, že nebudú „strácať čas nejakými dočasnými, prechodnými riešeniami, nieto ešte akceptovať ultimáta diktované niekým iným“.
Lavrov sa vo svojom vystúpení na moskovskom fóre dotkol aj plynovodu Nord Stream. Poukázal na to, že Spojené štáty chcú kúpiť európsku časť tohto plynovodu s cieľom obnoviť ju, aby mohli následne predávať ruský plyn Európe.
„Američania v súčasnosti rokujú, aspoň tak nám to povedali, že majú plán, na základe ktorého by odkúpili európsku časť plynovodu Nord Stream, obnovili ho a prevzali nad ním kontrolu. Okrem nášho plynu ním nemôže prúdiť nijaký iný, takže my ho budeme dodávať a oni budú plyn ďalej predávať,“ poznamenal minister, pričom dodal, „ale myslím si, že s dobrou prirážkou“.
V súvislosti s postojom USA k urovnaniu vojny na Ukrajine Lavrov poznamenal, že „všetko sa teraz výrazne zmenilo“. Poukázal na to, že pred rusko-americkým summitom na Aljaške boli Moskve predložené „absolútne konkrétne návrhy“, ktoré ruský prezident Vladimir Putin vlani v auguste v Anchorage prijal.
„Mysleli sme si, že sme sa dohodli, avšak uplynul týždeň, potom dva. Prezident (Spojených štátov Donald) Trump odcestoval do Washingtonu, aby sa poradil s Európanmi... Výsledok je ale taký, že dodnes nemáme odpoveď na americký návrh, ktorý sme podporili. Takáto je teraz situácia,“ konštatoval Lavrov.
Šéf ruskej diplomacie podčiarkol, že pre Moskvu má otázka riešenia situácie na Ukrajine „principiálny charakter“. Súčasne zdôraznil, že nebudú „strácať čas nejakými dočasnými, prechodnými riešeniami, nieto ešte akceptovať ultimáta diktované niekým iným“.
Lavrov sa vo svojom vystúpení na moskovskom fóre dotkol aj plynovodu Nord Stream. Poukázal na to, že Spojené štáty chcú kúpiť európsku časť tohto plynovodu s cieľom obnoviť ju, aby mohli následne predávať ruský plyn Európe.
„Američania v súčasnosti rokujú, aspoň tak nám to povedali, že majú plán, na základe ktorého by odkúpili európsku časť plynovodu Nord Stream, obnovili ho a prevzali nad ním kontrolu. Okrem nášho plynu ním nemôže prúdiť nijaký iný, takže my ho budeme dodávať a oni budú plyn ďalej predávať,“ poznamenal minister, pričom dodal, „ale myslím si, že s dobrou prirážkou“.