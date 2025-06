Lavrov: Moskva privítala prímerie Izraela a Iránu

Moskva 24. júna (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok povedal, že Moskva je naklonená prímeriu medzi Izraelom a Iránom, no vyjadril obavy z jeho trvácnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„V tejto chvíli je veľmi ťažké robiť nejaké závery a získať jasný obraz (situácie),“ reagoval Lavrov na prímerie, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump.



„Pokiaľ naozaj došlo k uzavretiu prímeria, môžeme to len privítať,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa svojich vyjadrení Moskva dúfa, že „pôjde o udržateľné prímerie“.



„(Správy) uvádzajú, že Američania presvedčili Izrael, aby súhlasil s prímerím a uplatňoval prímerie na dobu neurčitú a že podobnú úlohu (pri sprostredkovaní) zohrali aj naši katarskí priatelia pri Iráne,“ povedal minister podľa Reuters.



„Po jeho oznámení sa už ale objavili aj správy o úderoch, o výmene útokov medzi Izraelom a Iránom. Preto nerobme žiadne unáhlené závery na základe útržkovitých informácií,“ ozrejmil Lavrov.



Rusko odsúdilo izraelské a americké útoky na Irán. Teherán v rámci odvety zaútočil na izraelské mestá a americkú vojenskú základňu v Katare.



Moskva uzavrela pred niekoľkými mesiacmi dohodu o strategickom partnerstve s Teheránom, no napriek tomu poskytla Iránu iba malú podporu pri konflikte, píše AFP. Ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím označil útoky na Irán za „nevyprovokované“ a „neopodstatnené“, ale priamo nespomenul Spojené štáty. Dodal tiež, že Rusko „vynakladá úsilie na pomoc iránskemu ľudu“ bez poskytnutia bližších informácií.