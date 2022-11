G20: Lavrov na stretnutí poukázal na rusko-čínsku spoluprácu

Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov poukázal v utorok počas stretnutia so svojím čínskym náprotivkom Wang Im na summite G20 na rusko-čínsku spoluprácu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na ruské médiá.



Rusko a Čína si udržiavajú "partnerstvo, ktoré zahŕňa všetky oblasti, a strategickú spoluprácu", uviedol Lavrov počas stretnutia na indonézskom ostrove Bali. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová zverejnila tiež fotografiu, ako si ministri podávajú ruky.



Šéf ruskej diplomacie počas summitu G20 čelí kritike za vojnu na Ukrajine. Rusko však vníma Čínu v konflikte zo Západom ako svojho spojenca. Lavrov, ktorý na summite zastupuje ruského prezidenta Vladimira Putina, sa nezúčastnil na oficiálnom obede lídrov jednotlivých krajín, predniesol však príhovor na druhom pracovnom zasadnutí summitu. Ruský diplomat si v utorok ráno vypočul aj príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý opäť vyzval na stiahnutie ruských vojsk z Ukrajiny.



Vojnu na Ukrajine odsadzujú niektoré krajiny skupiny G20 aj v návrhu záverečnej deklarácie stretnutia najvyspelejších ekonomík sveta. Ekonomické dôsledky tejto vojny odsúdia v komuniké všetky zúčastnené krajiny vrátane Ruska, uvádza agentúra AFP, ktorá do jeho návrhu mohla nahliadnuť.



Podľa ruských médií sa Lavrov plánuje v utorok večer ešte pred koncom stretnutia na najvyššej úrovni vrátiť do Ruska.