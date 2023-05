Lavrov: Na útok proti Kremľu budeme reagovať konkrétnymi krokmi

Naí Dillí 5. mája (TASR) - Stredajší incident s dronmi v Kremli bol nepriateľským činom a Rusko naň bude reagovať prijatím konkrétnych krokov. Vyhlásil to v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.



"Je to jasný nepriateľský čin a je jasné, že kyjevskí teroristi ho nemohli podniknúť bez vedomia svojich pánov," uviedol Lavrov pričom tým odkazoval na Washington.



"Budeme reagovať konkrétnymi krokmi," dodal.



Podľa Lavrova by sa po tomto útoku každá krajina, ktorá rešpektuje samú seba, mala zdržať rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



"Myslím si, že by sme nemali čakať na nijaké ďalšie incidenty a provokácie... Vidíme, že rastie uvedomenie, že takéto problémy nemožno urovnať na kontaktnej línii v Donbase. Myslím si, že každému je jasné, že to, čo sa deje, je geopolitické. Kým nevyriešime hlavný geopolitický problém, ktorým je túžba Západu udržať svoje hegemóniu a diktovať všetkým svoju vôľu, tak nevyriešime žiadnu krízu nikde inde (vo svete)," uviedol šéf ruskej diplomacie.



Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci na stredu podnikla "teroristický útok", keď proti Kremľu v centre Moskvy údajne vyslala dve bezpilotné lietadlá. Moskva to označila za teroristický útok a pokus o vraždu ruského prezidenta Vladimira Putin. Kyjev tieto tvrdenia poprel a Biely dom ich označil za klamstvo.