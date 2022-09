Lavrov na VZ OSN: Rusofóbia na Západe nadobudla groteskné rozmery

New York 25. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov skritizoval krajiny Západu v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vyhlásil, že Spojené štáty sa so svojimi spojencami snažia Rusko "zničiť". Uviedol to v sobotu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Rusofóbia na Západe je bezprecedentná a nadobudla až groteskné rozmery," vyhlásil Lavrov. Dodal, že západné krajiny "sa neštítia otvorene deklarovať svoj úmysel nielen vojensky poraziť Rusko, ale ho aj zničiť a rozdrobiť".



Podľa šéfa ruského rezortu diplomacie sa Spojené štáty od víťazstva v studenej vojne "považujú za Božieho vyslanca na Zemi – nemajú žiadne povinnosti, len posvätné právo beztrestne konať, ako sa im zachce".



Lavrov v rámci svojho prejavu tiež obhajoval referendá o pripojení k Rusku v ukrajinských oblastiach okupovaných ruskými silami, pričom uviedol, že ich obyvatelia si len nárokujú na územia, "na ktorých ich predkovia žili celé stáročia".



Referendá začali v piatok v samozvaných republikách Doneckej a Luhanskej a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Hlasovanie bude prebiehať päť dní až do utorka 27. septembra.



Ukrajina, západní lídri a Organizácia Spojených národov odsúdili prebiehajúce referendá a označili ich za nelegitímnu predzvesť nelegálnej anexie. Na referendách nie sú totiž prítomní žiadni nezávislí pozorovatelia a väčšina predvojnovej populácie dané oblasti pre prebiehajúce boje už opustila.