Lavrov: NATO iniciuje dosť nebezpečnú hru

Moskva 21. januára (TASR) - Plán NATO vyhlásiť vesmír a kybernetický priestor za svoje operačné oblasti podrýva globálny systém strategickej stability, uviedol v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti.



"Vidíme kroky zamerané na zvýšenie napätia v oblasti strategickej stability a jadrových zbraní... NATO okrem toho iniciuje dosť nebezpečnú hru, vyhlasuje vesmír a kyberpriestor za svoje operačné oblasti," uviedol Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



Podľa Lavrova sú niektorí ľudia na Západe "ešte stále vedení ani nie včerajšou logikou, ale predvčerajšou logikou v snahe získať späť svoje bývalé globálne dominantné postavenie, pričom podnikajú čoraz agresívnejšie kroky".



"Chcel by som poukázať na situáciu v oblasti globálnej strategickej stability, ktorá v súčasnosti čelí útoku," pokračoval Lavrov.



Američania podľa neho zničili dve z troch významných zmlúv - Zmluvu o obmedzení protiraketovej obrany (ABM) a Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), zatiaľ čo budúcnosť novej Zmluvy o obmedzení strategických útočných zbraní (New START/SNV-III), "ktorá je posledným nástrojom v oblasti strategickej stability, zostáva nejasná".



Šéf ruskej diplomacie zdôraznil, že Moskva poslala Spojeným štátom svoje návrhy na rozšírenie tejto zmluvy a že šéf Kremľa Vladimir Putin zopakoval, že návrhy na predĺženie platnosti zmluvy sú stále aktuálne.



"Doposiaľ neprišla žiadna odpoveď," dodal ruský minister zahraničných vecí.



Zmluva New START/SNV-III bola Moskvou a Washingtonom uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti Spojených štátov a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Dokument bude platiť do 5. februára 2021. Podľa dohody môže byť jeho platnosť predĺžená o päť rokov.



Rusko a Spojené štáty vlani vo februári odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Stalo sa tak po tom, ako sa vzájomne obvinili z jej porušovania.



Zmluva INF, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.



Rusko ešte v roku 2015 zlúčilo niekoľko zložiek svojej armády v do vzdušno-kozmických síl. Minister obrany Sergej Šojgu vtedy označil reorganizáciu za "optimálny spôsob, ako vylepšiť systém vzdušno-kozmickej obrany štátu".