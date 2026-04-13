Lavrov navštívi Čínu, rokovať budú o vzájomnej spolupráci
Peking a Moskva sú blízki hospodárski a politickí partneri, pričom ich vzťahy sa ešte viac prehĺbili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, uviedla AFP.
Autor TASR
Peking/Moskva 13. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tento týždeň navštívi Čínu s cieľom posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami, oznámilo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.
„Ruský minister zahraničných vecí Lavrov absolvuje 14. a 15. apríla oficiálnu návštevu Číny,“ uviedol na tlačovej konferencii hovorca rezortu diplomacie Kuo Ťia-kchun.
Lavrov sa stretne so svojím čínskym rezortným partnerom Wang Im, s ktorým bude rokovať o bilaterálnej spolupráci v rôznych oblastiach, ako aj o medzinárodných a regionálnych otázkach. Ruské ministerstvo zahraničných vecí doplnilo, že predmetom diskusií bude tiež vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe.
Peking a Moskva sú blízki hospodárski a politickí partneri, pričom ich vzťahy sa ešte viac prehĺbili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, uviedla AFP. Wang I a Lavrov už 5. apríla telefonovali a dohodli sa na koordinácii postojov pri deeskalácii napätia na Blízkom východe.
