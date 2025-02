Lavrov navštívi Teherán, s Arákčím bude rokovať o vzťahoch

Teherán 22. februára (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nasledujúcich dňoch navštívi Teherán, kde sa stretne so svojím iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím. Témou ich rozhovorov bude "regionálny a medzinárodný vývoj". TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.



"Návšteva... sa uskutoční v rámci prebiehajúcich konzultácií medzi Iránskou islamskou republikou a Ruskou federáciou o bilaterálnych vzťahoch a regionálnom a medzinárodnom vývoji," uviedol vo vyhlásení hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí.



Šéf ruskej diplomacie podľa vyhlásenia absolvuje stretnutia aj s inými iránskymi predstaviteľmi.



Iránsky veľvyslanec v Rusku uviedol, že Lavrov pricestuje do Teheránu v utorok a pôjde o jednodňovú návštevu, informovala iránska tlačová agentúry ISNA.



Lavrov naposledy navštívil Irán v októbri 2023. Išlo o stretnutie, ktorého cieľom bolo nájsť riešenie napätia medzi Arménskom a Azerbajdžanom, píše AFP.



Irán a Rusko v januári podpísali dohodu o komplexnej strategickej spolupráci oboch krajín. Spojené štáty v septembri minulého roka obvinili Teherán z dodávok balistických rakiet krátkeho doletu do Ruska na použitie proti Ukrajine a uvalili sankcie na lode a spoločnosti, ktoré sa podľa nich na týchto dodávkach podieľali. Teherán tieto tvrdenia o poskytnutí iránskych zbraní Moskve popiera.



Kyjev aj Západ tiež tvrdia, že Irán dodal Rusku samovražedné drony Šáhid, ktoré Moskva vypúšťa pri nočných útokoch na Ukrajinu.