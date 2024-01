Lavrov: Nebudeme rokovať o kontrole zbraní, kým USA podporujú Ukrajinu

Moskva 18. januára (TASR) - Rusko odmieta obnovu rokovaní o kontrole jadrových zbraní, dokým Spojené štáty neprestanú podporovať Ukrajinu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to vyhlásil vo štvrtok na výročnej tlačovej konferencii v Moskve. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a portálu Sky News.



"Uprostred hybridnej vojny, ktorú Washington vedie voči Rusku, nevidíme žiadny základ nielen na ďalšie spoločné opatrenia v oblasti kontroly zbraní a znižovania strategických rizík, ale ani na diskusiu s USA o otázkach strategickej stability," tvrdil Lavrov.



Rokovania o kontrole jadrových zbraní by sa podľa neho mohli obnoviť len vtedy, ak by Washington prehodnotil svoju súčasnú politiku voči Rusku.



Západné krajiny ďalej obvinil z toho, že podnecujú Ukrajinu, aby zintenzívnila útoky na ruské územie a blokujú tak akékoľvek rokovania o ukončení konfliktu.



"Takéto podnecovanie a transfer zbraní ukazuje, že Západ nechce žiadne konštruktívne riešenie. Budeme dôsledne a vytrvalo presadzovať ciele špeciálnej operácie, kým ich nedosiahneme," uviedol šéf ruskej diplomacie s tým, že takzvaná špeciálna operácia, ako v Rusku nazývajú vojnu na Ukrajine, podľa neho "očistila Rusko a ozdravila ruskú spoločnosť".



Naznačil tiež, že niektorí západní predstavitelia vystupujú počas rokovaní za zatvorenými dverami zmierlivejšie ako navonok. "Verejne sme nepriatelia, ale chcú našu pomoc v Afrike," povedal a odkázal na nemenovanú európsku krajinu.



Lavrov zároveň informoval, že takmer 30 krajín podalo žiadosť o vstup do skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, ktorá združuje Rusko, Brazíliu, Indiu, Čínu a Juhoafrickú republiku. Tieto krajiny deklarujú, že chcú vytvárať protiváhu proti súčasnej globálnej dominancií západných krajín.



Dodal, že odmietnutie členstva v tomto zoskupení zo strany Argentíny by nenazval "úplným odmietnutím" a verí, že argentínska vláda dospeje ku konečnému rozhodnutiu, keď sa "trochu zorientuje".



Zopakoval tiež, že USA by mali zastaviť svoje útoky voči húsijským povstalcom v Jemene. "V súčasnosti je najdôležitejšie zastaviť agresiu voči Jemenu, pretože čím viac tam Američania a Briti bombardujú, tým menej chcú húsíovia rokovať," povedal Lavrov.