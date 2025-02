Lavrov: Neexistuje dôvod účasti Európanov na rokovaniach o prímerí

Moskva 17. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok vyhlásil, že nevidí dôvod, prečo by sa Európania mali zúčastniť na rokovaniach o prímerí na Ukrajine. Podľa jeho slov chcú európski lídri pokračovať vo vojne, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Neviem, čo by robili za rokovacím stolom... ak si chcú sadnúť za rokovací stôl s cieľom pokračovať vo vojne, tak prečo ich tam pozývať," uviedol Lavrov na tlačovej konferencii v Moskve.



Európa mala podľa jeho slov "svoju šancu" vyriešiť konflikt z roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov a podporovalo proruských ozbrojených separatistov na východe. Blok vtedy podľa neho zlyhal.



Spojené štáty uviedli, že chcú, aby Rusko aj Ukrajina urobili ústupky, ak sa niekedy uskutočnia priame rokovania o prímerí. Lavrov však zdôraznil, že Moskva nebude robiť kompromisy v otázke územia, ktoré obsadila na východe a juhu Ukrajiny. Počas rokovaní o tom nemôže byť ani "reči", uviedol.



Kremeľ v roku 2022 vyhlásil, že anektoval štyri ukrajinské oblasti - Luhanskú, Doneckú, Chersonskú a Záporožskú -, napriek tomu, že nad nimi nemá úplnú kontrolu. Ukrajina a mnohé západné krajiny to odmietli a označili za absurdné a nezákonné, pripomína Reuters.



Minister tiež oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa počas minulotýždňového telefonátu dohodli na ukončení vzájomných napätých vzťahov. Prezidenti sa údajne zhodli na potrebe ukončiť "abnormálne" vzťahy a potrebe obnoviť dialóg.



V utorok je v Saudskej Arábii naplánované stretnutie americkej a ruskej delegácie. Podľa Kremľa sa na ňom majú zúčastniť aj Lavrov a poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Cieľom stretnutia je prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a pripraviť summit prezidentov USA a Ruska.



Americkú delegáciu bude viesť minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa už nachádza v Rijáde. Prítomný bude aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



Avizované stretnutie sa udeje necelý týždeň po telefonáte Trumpa a Putina. Podľa stanice BBC schôdzka vyvolala veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo Západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy.