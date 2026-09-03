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Lavrov: Nemecko muselo čakať reakciu Moskvy na zatvorenie centra
Rusko v reakcii na to vo štvrtok nariadilo uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v Moskve, Petrohrade a Jekaterinburgu.
Autor TASR
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Moskva 3. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok uviedol, že akákoľvek iná reakcia Moskvy na rozhodnutie Nemecka zatvoriť ruské kultúrne centrum v Berlíne než zatvorenie posledných troch pobočiek Goetheho inštitútu v Rusku by svedčila o nedostatku „sebaúcty“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Berlín v utorok obvinil Rusko z pokusu o útok na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle pomocou dronu s výbušninami, ktorý tam našli 4. augusta. Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a kultúrne centrum Ruský dom v Berlíne.
Rusko v reakcii na to vo štvrtok nariadilo uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v Moskve, Petrohrade a Jekaterinburgu.
Lavrov následne na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku vo štvrtok vyhlásil, že Nemecko si muselo uvedomovať, že zatvorenie centra v Berlíne bude „znamenať koniec ich kultúrnej prítomnosti v Rusku“.
Gesche Joostová, ktorá stojí na čele spomínanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcie od novembra 2024, v tejto súvislosti podľa agentúry DPA uviedla, že nemecko-ruské kultúrne vzťahy dosiahli „koniec jednej éry“.
„Pre ľudí v Rusku, ktorí sa učia náš jazyk a navštevujú naše knižnice, je ukončenie našej činnosti v tejto krajine zlou správou,“ povedala.
Berlín v utorok obvinil Rusko z pokusu o útok na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle pomocou dronu s výbušninami, ktorý tam našli 4. augusta. Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a kultúrne centrum Ruský dom v Berlíne.
Rusko v reakcii na to vo štvrtok nariadilo uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v Moskve, Petrohrade a Jekaterinburgu.
Lavrov následne na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku vo štvrtok vyhlásil, že Nemecko si muselo uvedomovať, že zatvorenie centra v Berlíne bude „znamenať koniec ich kultúrnej prítomnosti v Rusku“.
Gesche Joostová, ktorá stojí na čele spomínanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcie od novembra 2024, v tejto súvislosti podľa agentúry DPA uviedla, že nemecko-ruské kultúrne vzťahy dosiahli „koniec jednej éry“.
„Pre ľudí v Rusku, ktorí sa učia náš jazyk a navštevujú naše knižnice, je ukončenie našej činnosti v tejto krajine zlou správou,“ povedala.