< sekcia Zahraničie
Lavrov: Nemecký Goetheho inštitút v Rusku skončí
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil, že vláda nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a kultúrne centrum Ruský dom v Berlíne.
Autor TASR
Vladivostok 3. septembra (TASR) - Rusko nariadi uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine, oznámil vo štvrtok minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ide o reakciu na avizované zatvorenie ruského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku nájdenia dronu s výbušninami na letisku Lipsko/Halle. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA, TASS a Reuters.
"Nemci tú majú pobočky Goetheho inštitútu - v Moskve, Petrohrade a Jekaterinburgu. Samozrejme, budú zatvorené po tom, ako odtiaľ (z Berlína) vyhostili naše kultúrne centrum," povedal Lavrov na podujatí popri ekonomickom fóre vo Vladivostoku.
Berlín v utorok obvinil Rusko z pokusu o útok na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle pomocou dronu s výbušninami, ktorý tam našli 4. augusta. Minister vnútra Alexander Dobrindt sa odvolal na výsledky vyšetrovania a zistenia spravodajských služieb.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a kultúrne centrum Ruský dom v Berlíne. Okrem toho Berlín navrhne zaradenie ďalších ruských osôb na zoznam sankcií Európskej únie a zvýši tlak na ruskú tieňovú flotilu.
Ruský prezident Vladimir Putin v utorok obvinil Nemecko z podstrčenia dôkazov s cieľom obviniť Moskvu z incidentu. Podľa Lavrova Nemecko nepreukázalo ruský pôvod dronu, no využilo "predpoklady, špekulácie a dohady" ako zámienku.
Goetheho inštitút patrí k posledným nemeckým organizáciám, ktoré ešte pôsobia v Rusku. Jeho pobočku v Moskve otvorili v roku 1992 krátko po rozpade Sovietskeho zväzu. Rusko po diplomatickom spore so Spojeným kráľovstvom nariadilo v roku 2018 zatvorenie tamojšej kancelárie kultúrnej inštitúcie British Council (Britská rada).
Lavrovov námestník Alexandr Gruško v stredu uviedol, že Rusko "veľmi skoro" zareaguje aj na uzavretie svojho konzulátu v Bonne.
"Nemci tú majú pobočky Goetheho inštitútu - v Moskve, Petrohrade a Jekaterinburgu. Samozrejme, budú zatvorené po tom, ako odtiaľ (z Berlína) vyhostili naše kultúrne centrum," povedal Lavrov na podujatí popri ekonomickom fóre vo Vladivostoku.
Berlín v utorok obvinil Rusko z pokusu o útok na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle pomocou dronu s výbušninami, ktorý tam našli 4. augusta. Minister vnútra Alexander Dobrindt sa odvolal na výsledky vyšetrovania a zistenia spravodajských služieb.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a kultúrne centrum Ruský dom v Berlíne. Okrem toho Berlín navrhne zaradenie ďalších ruských osôb na zoznam sankcií Európskej únie a zvýši tlak na ruskú tieňovú flotilu.
Ruský prezident Vladimir Putin v utorok obvinil Nemecko z podstrčenia dôkazov s cieľom obviniť Moskvu z incidentu. Podľa Lavrova Nemecko nepreukázalo ruský pôvod dronu, no využilo "predpoklady, špekulácie a dohady" ako zámienku.
Goetheho inštitút patrí k posledným nemeckým organizáciám, ktoré ešte pôsobia v Rusku. Jeho pobočku v Moskve otvorili v roku 1992 krátko po rozpade Sovietskeho zväzu. Rusko po diplomatickom spore so Spojeným kráľovstvom nariadilo v roku 2018 zatvorenie tamojšej kancelárie kultúrnej inštitúcie British Council (Britská rada).
Lavrovov námestník Alexandr Gruško v stredu uviedol, že Rusko "veľmi skoro" zareaguje aj na uzavretie svojho konzulátu v Bonne.