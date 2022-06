Lavrov nenavštívi Srbsko, okolité krajiny uzavreli vzdušný priestor

Moskva/Londýn 6. júna (TASR) - Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov zrušil svoju pondelkovú návštevu Srbska po tom, ako okolité krajiny uzavreli svoj vzdušný priestor pre lietadlo, ktorým mal priletieť do Belehradu. Informoval o tom v noci na pondelok denník The Guardian s odvolaním sa na správy ruských a srbských médií.



Agentúra Interfax v tejto súvislosti citovala nemenovaného popredného predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí v Moskve, podľa ktorého Bulharsko, Severné Macedónsko a Čierna Hora, teda krajiny susediace so Srbskom, avizovali, že Lavrovovo lietadlo nevpustia do svojho vzdušného priestoru.



"Naša diplomacia ešte nedokáže zabezpečiť teleportáciu," komentoval celý incident citovaný zdroj z ruského ministerstva.



K zrušeniu Lavrovej návštevy v Belehrade by sa mal v pondelok večer v prejave k národu vyjadriť srbský prezident Aleksandar Vučič, avizovali miestne médiá.



Vučič, ktorý sa koncom mája ujal druhého prezidentského mandátu, dlhodobo udržiava blízke vzťahy so šéfom Kremľa Putinom. Nepridal sa preto k sankciám, ktoré na Rusko uvalili západné krajiny v reakcii na agresiu voči Ukrajine. Vučič však napriek tomu označuje za svoju prioritu vstup Srbska do EÚ.