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Lavrov nepovažuje EÚ za vhodného partnera na rokovania o Ukrajine
V článku, ktorý zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, Lavrov uviedol, že skutočným cieľom európskych lídrov nie je rokovať s Ruskom.
Autor TASR
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Moskva 19. júna (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol Európsku úniu (EÚ) ako vhodného partnera na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Vo štvrtok na to upozornila agentúra DPA, píše TASR.
V článku, ktorý zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, Lavrov uviedol, že skutočným cieľom európskych lídrov nie je rokovať s Ruskom. „Ich cieľom je posilniť režim (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského a udržať ho ako odrazový mostík pre pokračujúcu konfrontáciu s Ruskom,“ napísal.
Nemenovaný predstaviteľ EÚ potvrdil, že v uplynulých týždňoch došlo k snahám o nadviazanie komunikačných kanálov s Moskvou, uviedol však, že k žiadnym vecným rokovaniam nedošlo.
Lavrov ďalej uviedol, že „zjednotená Európa naďalej sníva o expanzii“, a to najmä zo strany NATO a EÚ smerom k ruským hraniciam. Dodal tiež, že dialóg s Európou nemožno viesť tak, ako keby išlo o nestranného pozorovateľa.
Ruský minister zároveň varoval pred možnými vzájomnými jadrovými údermi s „katastrofálnymi následkami“ v prípade priamej konfrontácie medzi Ruskom a NATO.
Diplomatické vzťahy medzi Bruselom a Moskvou sú výrazne napäté od roku 2014, keď Rusko po prvýkrát obsadilo časti Ukrajiny. Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 sú na bode mrazu, konštatuje DPA.
V článku, ktorý zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, Lavrov uviedol, že skutočným cieľom európskych lídrov nie je rokovať s Ruskom. „Ich cieľom je posilniť režim (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského a udržať ho ako odrazový mostík pre pokračujúcu konfrontáciu s Ruskom,“ napísal.
Nemenovaný predstaviteľ EÚ potvrdil, že v uplynulých týždňoch došlo k snahám o nadviazanie komunikačných kanálov s Moskvou, uviedol však, že k žiadnym vecným rokovaniam nedošlo.
Lavrov ďalej uviedol, že „zjednotená Európa naďalej sníva o expanzii“, a to najmä zo strany NATO a EÚ smerom k ruským hraniciam. Dodal tiež, že dialóg s Európou nemožno viesť tak, ako keby išlo o nestranného pozorovateľa.
Ruský minister zároveň varoval pred možnými vzájomnými jadrovými údermi s „katastrofálnymi následkami“ v prípade priamej konfrontácie medzi Ruskom a NATO.
Diplomatické vzťahy medzi Bruselom a Moskvou sú výrazne napäté od roku 2014, keď Rusko po prvýkrát obsadilo časti Ukrajiny. Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 sú na bode mrazu, konštatuje DPA.