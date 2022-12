Lavrov obvinil NATO z eskalácie napätia v Juhočínskom mori

Moskva 1. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok obvinil Severoatlantickú alianciu z eskalácie napätia v Juhočínskom mori, ktorá predstavuje riziko pre Rusko. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Juhočínske more sa v súčasnosti stáva jedným z tých regiónov, kde sa NATO nebráni eskalácii napätia, ako to bolo kedysi na Ukrajine," povedal Lavrov na tlačovej konferencii.



"Vieme, ako vážne Čína berie takéto provokácie, nehovoriac o Taiwane a Taiwanskom prielive. Rozumieme, že hranie sa s ohňom v týchto regiónoch zo strany NATO prináša pre Ruskú federáciu hrozby a riziká," uviedol šéf ruskej diplomacie.



Lavrov dodal, že práve pre nebezpečné správanie Severoatlantickej aliancie Rusko rozvíja vojenskú spoluprácu s Čínou a majú aj spoločné vojenské manévre. "To, že sa tam členské štáty NATO pod vedením Spojených štátov snažia vytvoriť výbušnú situáciu v nadväznosti na Európu, všetci dobre chápu," pokračoval.



Minister neposkytol dôkazy na podporu svojich tvrdení, ale narážal na vytvorenie bezpečnostného paktu AUKUS medzi Austráliou, Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom.



Lavrov tiež obvinil NATO zo snahy o zatiahnutie Indie do "protiruskej a protičínskej" aliancie. To všetko sa podľa neho deje v čase, keď sa Západ snaží medzinárodne zdiskreditovať Rusko.