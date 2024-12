Lavrov obvinil Spojené štáty zo snáh o destabilizáciu Eurázie

Valleta 5. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte obvinil Spojené štáty z vojenských cvičení v ázijsko-tichomorskom regióne, ktorých cieľom je podľa neho "destabilizovať celý euroázijský kontinent". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vojenské cvičenia sa rozrastajú o domácu účasť v Juhočínskom mori, v Taiwanskom prielive a v okolí Kórejského polostrova. Je jasné, že ide o pokus destabilizovať celý euroázijský kontinent," vyhlásil Lavrov.



Lavrov vo svojom prejave tiež vinil Západ z novej studenej vojny, pričom varoval, že môže prerásť do konfliktu medzi Východom a Západom.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas stretnutia kritizoval Lavrova, ktorý v čase jeho prejavu nebol v miestnosti. "Je mi ľúto, že náš kolega, pán Lavrov, odišiel z miestnosti a nedoprial mi, aby nás počúval tak, ako my počúvame jeho. A samozrejme, náš ruský kolega je veľmi zručný v topení poslucháčov v cunami dezinformácií," povedal Blinken.



"Ale nenechajme sa oklamať a nedovoľme mu oklamať nikoho ďalšieho. Toto nie je a nikdy nebolo o ruskej bezpečnosti. Toto je o Putinovom imperiálnom projekte vymazať Ukrajinu z mapy," dodal.



Šéf ruskej diplomacie, na ktorého EÚ uvalila sankcie, nenavštívil členskú krajinu eurobloku od cesty do Štokholmu v decembri 2021, kde sa taktiež zúčastnil na zasadnutí OBSE, píše AFP s odvolaním na ruské médiá. Poľsko, ktoré hostilo summit v roku 2022, nepovolilo Lavrovovi účasť. Ukrajina vyzvala, aby bolo Rusko vylúčené z organizácie a kvôli účasti Lavrova bojkotovala minuloročný summit v Skopje.