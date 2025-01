Lavrov obvinil USA z pokusu o poškodenie plynovodu TurkStream

Moskva 14. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok obvinil Spojené štáty z pokusu poškodiť plynovod TurkStream spájajúci európsku časť Turecka a ruský Krasnodarský kraj cez Čierne more. USA podľa Lavrova napomáhali Ukrajine pri pondelkovom dronovom útoku na infraštruktúru plynovodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Lavrov sa vyjadril deň po útoku ukrajinských dronov na kompresorovú stanicu v ruskom Krasnodarskom kraji, v ktorom začína plynovod TurkStream. Stanica sa nachádza približne 320 kilometrov od frontovej línie na Ukrajine. Rusko v pondelok uviedlo, že všetky drony zostrelilo, avšak úlomky poškodených strojov poškodili budovu stanice a infraštruktúru v jej blízkosti.



Podľa šéfa ruskej diplomacie USA tlačia na Ukrajinu, aby vyradila TurkStream z prevádzky po tom, čo podľa neho v septembri 2022 spoločne sabotovali aj plynovod Nord Stream pod Baltským morom. "Som pevne presvedčený, že USA nedokážu tolerovať konkurenciu v žiadnej oblasti," vyhlásil Lavrov na výročnej tlačovej konferencii v Moskve.



DPA pripomína, že oba plynovody Nord Stream z Ruska do Nemecka boli poškodené sériou doteraz neobjasnených výbuchov v septembri 2022, približne sedem mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V tejto súvislosti Lavrov obvinil nemeckého kancelára Olafa Scholza, že sa zámerne vyhýba komentovať výbuchy plynovodov a "neodváži sa vydať ani hlások".



Ani takmer dva roky po sérii výbuchov na plynovodoch Nord Stream sa k útokom nikto neprihlásil. Moskva bez poskytnutia dôkazov opakovane tvrdí, že ich vykonali Spojené štáty a Británia. Obe krajiny to rázne popierajú.



Viaceré médiá minulý rok priniesli reportáže, ktoré so sabotážou plynovodu spájajú Ukrajinu. Tá spolu s Poľskom a USA dlhodobo vystupovala proti výstavbe Nord Stream 1 a 2. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukrajinskú účasť opakovane odmietol.