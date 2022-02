A. Blinken: Diplomatická cesta pre vyriešenie krízy je stále otvorená

Moskva 12. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil v sobotu Spojené štáty z toho, že sa snažia vyprovokovať konflikt na Ukrajine. Lavrov tak spravil počas telefonátu so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.



"Minister (Lavrov) zdôraznil, že USA a ich spojenci propagandistickou kampaňou o 'ruskej agresii' proti Ukrajine sledujú provokačné ciele, podnecujú vládu v Kyjeve k sabotovaniu minských dohôd a ku škodlivému silovému riešeniu problémov na Donbase," uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí.



Lavrov zároveň počas rozhovoru opäť upozornil svojho rezortného kolegu na to, že USA a Severoatlantická aliancia (NATO) vo svojich odpovediach doručených Moskve odignorovali základné požiadavky Ruska o nerozširovaní NATO a nerozmiestňovaní útočných zbraní v blízkosti ruských hraníc. Rusko pritom podľa Lavrova zdôraznilo, že práve na základe odpovede na tieto požiadavky bude hodnotiť dokumenty zaslané Spojenými štátmi a alianciou.



Šéf americkej diplomacie počas telefonátu uviedol, že "diplomatická cesta pre vyriešenie krízy je stále otvorená". Tá si však od Ruska vyžaduje, aby pristúpilo k "deeskalácii a v dobrej viere sa zapojilo do diskusie", uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení na svojej oficiálnej webovej stránke.



Blinken okrem toho znova zopakoval varovanie, že v prípade ak "si Moskva vyberie cestu agresie a ďalšieho útoku na Ukrajinu, tak tá vyústi do rozhodnej, masívnej a jednotnej transatlantickej odpovede".



Napätie medzi Ruskom a Západom narástlo po tom, ako Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100.000 vojakov. Západ sa obáva toho, že Rusko plánuje inváziu na Ukrajinu, čo Moskva popiera. Žiada však od Západu bezpečnostné záruky vrátane toho, aby sa NATO nerozšírilo o Ukrajinu.



Washington tieto záruky odmieta, ponúkol však Moskve možnosť rokovať o novej európskej dohode o odzbrojovaní, píše AFP.



O kríze týkajúcej sa Ukrajiny bude v sobotu ruský prezident Vladimir Putin telefonicky hovoriť aj so svojim americkým náprotivkom Joeom Bidenom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, pripomína AFP.