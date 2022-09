Lavrov odmietol obvinenia Západu a Kyjev obvinil z propagandy

New York 22. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odmietol obvinenia Západu týkajúce sa ofenzívy na Ukrajine. Namiesto toho vyzval na potrestanie vlády v Kyjeve.



"Spojené štáty a ich spojenci s tichým súhlasom medzinárodných organizácií pre ľudské práva zakrývajú zločiny kyjevského režimu," vyhlásil Lavrov po tom, čo si účastníci zasadnutia vypočuli obvinenia Moskvy zo zločinov páchaných na Ukrajine.



Lavrov povedal, že úsilie Ukrajiny viniť Rusko z vojnových zločinov je "propagandistickou operáciou" a Ukrajinu nazval "totalitnou" krajinou. Vyjadril tiež "znepokojenie čo sa týka osudu ruských vojakov, ktorí sa stali na Ukrajine zajatcami".



Prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v Haagu Karim Khan 15 členom BR OSN povedal, že existujú "rozumné dôvody" domnievať sa, že na Ukrajine boli spáchané zločiny v jurisdikcii tohto súdu. Medzi tie spadajú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, genocída a zločiny agresie. Lavrov konštatoval, že práci ICC "nedôveruje".



Prioritami vyšetrovania ICC sú podľa Khana úmyselné útoky na civilné objekty a presuny obyvateľstva - vrátane detí - z Ukrajiny. Spojené štáty oznámili, že podľa odhadov rôznych zdrojov, vrátane Moskvy, úrady od začiatku ofenzívy na Ukrajine "vypočúvali, zadržali a násilne deportovali" do Ruska do 1,6 milióna Ukrajincov.



Stanica Sky News píše, že Lavrov po svojom prejave zo zasadnutia BR OSN odišiel. Ako predtým uviedla agentúra DPA, dostavil sa tam s 90-minútovým omeškaním.



Následne vystúpil šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, ktorý povedal, že ruskí diplomati sú "spoluvinníkmi" a podieľajú sa na "zakrývaní" zločinov Moskvy, píše stanica Sky News. Kuleba oslovil zúčastnených slovami: "Mnohí z vás ma teraz počúvate a budete mať na mysli jedinú otázku - existuje šanca na mier? Bude Ukrajina rokovať s Ruskom, aby ukončila túto vojnu?"



"Chcem sa vyjadriť celkom jasne - nijaká krajina na svete netúži po mieri viac než Ukrajina. Nikdy sme túto vojnu nechceli a nikdy sme si ju nezvolili. Chceme jednoducho žiť normálne životy," povedal Kuleba, ktorý apeloval na "solidaritu a jednotu" členských krajín OSN ohľadom pomoci Kyjevu v boji proti ruským inváznym silám. "Najlepší spôsob, ako zabrániť ďalším ruským zverstvám, je poskytnúť Ukrajine viac potrebných zbraní," dodal.