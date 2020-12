Lavrov odmietol zistenia o sledovaní Navaľného

Na archívnej snímke zo sociálnej siete Instagram ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj a jeho manželka Julija pózujú so svojimi deťmi v nemocnici v Berlíne. Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa v utorok 15. septembra 2020 prvýkrát verejne vyjadril po tom, ako sa ho v auguste zrejme pokúsili otráviť nervovoparalytickou látkou novičok. Foto: TASR/AP

Záhreb 16. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu odmietol nedávno zverejnené zistenia médií, podľa ktorých ruská tajná služba (FSB) údajne sledovala a otrávila ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.uviedol Lavrov podľa agentúry Interfax.Viaceré laboratóriá v Európe v septembri dospeli k záveru, že 44-ročný Navaľnyj bol otrávený, keď mu v auguste, počas letu zo Sibíri do Moskvy, prišlo náhle nevoľno. Vo veľmi vážnom stave ho následne previezli lekárskym lietadlom do Berlína, kde sa zotavil.Skupina investigatívnych novinárov spoločným pátraním, ktorého závery boli zverejnené začiatkom tohto týždňa zistila, že Navaľného roky sledovali odborníci na chemické zbrane z radov FSB. Sledovali ho aj v deň, keď bol otrávený.Vyšetrovací web Bellingcat spolu s televíziou CNN, ruským webom The Insider a nemeckým magazínom Der Spiegel zverejnili aj mená a fotografie mužov, ktorí údajne sledovali Navaľného.Títo muži sú špecialistami na nervovoparalytické a otravné látky vrátane jedu sovietskeho typu novičok.Viacero európskych štátov tvrdí, že práve novičok bol jedom použitým proti Navaľnému, najvýznamnejšiemu kritikovi Kremľa.Lavrov v stredu počas svojej návštevy v chorvátskom hlavnom meste Záhreb uviedol, že citované správy médií preukázali, žeOkrem zverejnenia spomínaných záverov investigatívnych novinárov britský nedeľník The Sunday Times začiatkom decembra s odvolaním sa na anonymné zdroje napísal, že Navaľného sa v Rusku pokúšali otráviť aj druhýkrát - v čase, keď už bol hospitalizovaný v nemocnici v sibírskom meste Omsk.Kremeľ tieto obvinenia poprel. Hovorca ruského prezident Dmitrij Peskov na margo toho podľa Interfaxu uviedol, ževyhlásil Peskov.