Lavrov odsúdil útoky Spojených štátov na venezuelské plavidlá
Autor TASR
Moskva 77. novembra (TASR) - Moskva v utorok odsúdila útoky Spojených štátov na plavidlá, ktoré patria jej dlhoročnému spojencovi - Venezuele. Rusko označilo americké útoky za neakceptovateľné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom v poslednom období dramaticky vzrástlo, keď americký prezident Donald Trump nariadil armáde útočiť na venezuelské plavidlá, ktoré obvinil z pašovania drog. Pri útokoch zahynuli desiatky ľudí.
„Takto sa spravidla správajú bezprávne krajiny, rovnako ako aj tie, ktoré si o sebe myslia, že sú nad zákonom,“ povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Lavrov dodal, že Spojené štáty „ničia (tieto lode) bez súdneho procesu alebo vyšetrovania... A tiež bez toho, aby komukoľvek predložili akékoľvek fakty“.
Trumpova administratíva taktiež tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro, ktorý má politickú a ekonomickú podporu Kremľa, tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie, konštatuje AFP.
Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom sa v posledných týždňoch tiež zhoršili. Pozornosť sa okrem vojny na Ukrajine presunula aj na otázku jadrových testov, o ktorých Trump nedávno vyhlásil, že ich USA obnovia, lebo tak údajne robí Rusko aj Čína. Rusko tvrdí, že jadrové skúšky nevykonáva, avšak ak niektorá z veľmocí poruší súčasné moratórium, začne aj ono testovať jadrové zbrane.
