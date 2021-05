Lavrov označil postup Bieloruska v súvislosti s letom za rozumný

Bezpečnostná služba za pomoci psa kontroluje batožinu cestujúcich lietadla spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, v ktorom cestoval aj bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta Raman Prataševič, na letisku v Minsku 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 24. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok povedal, že bieloruské úrady k nedeľňajšiemu incidentu s letom spoločnosti Ryanair pristupujú, a medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby pri posudzovaní situácie zachovalo pokoj. Informovala o tom agentúra AFP.Bieloruské úrady donútili v nedeľu civilné lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku. Po pristátí úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube.Lídri západných krajín tento krok označili zaa Európska únia má v pondelok rokovať o sprísnení sankcií voči Bielorusku, píše AFP.Predstaviteľ bieloruského ministerstva zahraničných vecí podľa Lavrova vyjadril pripravenosť bieloruských úradov konať v súvislosti s incidentom transparentne a rešpektovať všetky medzinárodné pravidlá.povedal Lavrov na tlačovej konferencii po stretnutí s gréckym ministrom zahraničných vecí. Ruský minister zahraničných vecí zároveň medzinárodné spoločenstvo vyzval, abyEurópska únia v pondelok bieloruské úrady odsúdila za to, že v nedeľu pre údajnú bezpečnostnú hrozbu prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali Prataseviča.EÚ pohrozila, že voči osobám zodpovedným za tento incident zareaguje sankciami. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v mene všetkých 27 členských štátov vyzval na okamžité Pratasevičovo prepustenie.Prataseviča (26) spolu so Sciapanom Pucilom (22), druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradilo vlani v novembri Bielorusko na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti. Úrady tak urobili na základe predošlých obvinení, že obaja mladí muži sa podieľali na organizovaní hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia. Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.