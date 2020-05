Lavrov: Pamätník maršalovi Konevovi v Prahe by mal byť obnovený

Moskva 15. mája (TASR) – Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes vyhlásil, že pamätník maršalovi Sovietskeho zväzu Ivanovi Konevovi, ktorého socha bola v apríli na základe rozhodnutia mestských úradov odstránená z parku v Prahe, by mal byť obnovený. Malo by sa tak podľa neho stať v súlade s česko-ruskou zmluvou o priateľských vzťahoch podpísanou v roku 1993.



Lavrov to uviedol v rozhovore pre televíziu RBK, pričom vysvetľovanie tejto kauzy zo strany českého ministerstva zahraničných vecí označil za "detinské".



Český rezort diplomacie podľa agentúry TASS tvrdil, že pamätník sovietskeho vojenského veliteľa je vo vlastníctve mestskej časti Praha 6 a že ho ministerstvo nevlastní. Lavrov však poukázal na to, že povinnosť "zaistiť bezpečnosť tohto pamätníka leží na pleciach českého štátu".



Lavrov tiež argumentoval, že Konevov pamätník je evidovaný v registri ministerstva obrany Českej republiky, čo Rusku potvrdila aj česká strana. Podľa Lavrova sa až po odstránení sochy objavili tvrdenia, že socha je majetkom mestskej časti.



Napriek protestom časti českej verejnosti bola Konevova socha z podstavca pamätníka odstránená 3. apríla na základe rozhodnutia zastupiteľstva mestskej časti Prahy 6. Socha má byť exponátom Múzea 20. storočia, ktoré by mal založiť Magistrát hlavného mesta Prahy, pripomenula agentúra TASS.



Podľa nej v súvislosti s odstránením Konevovej sochy začal Vyšetrovací výbor Ruskej federácie trestné konanie pre podozrenie, že došlo k "verejne spáchanému znesväteniu symbolov vojenskej slávy Ruska".



Lavrov v rozhovore pre RBK potvrdil, že český rezort diplomacie vyjadril pripravenosť viesť konzultácie s Ruskom o urovnaní sporov v dvojstranných vzťahoch – vrátane otázky ochrany historických a vojenských pamiatok.



Lavrov však súčasne uviedol, že "naši českí kolegovia na nadchádzajúcich konzultáciách" budú musieť prísť s veľmi serióznym vysvetlením, "ako sa chystajú napraviť túto situáciu, pretože povinnosť (vyplývajúca z bilaterálnej zmluvy) nezmizla a pamätník by mal byť obnovený."



České ministerstvo zahraničných vecí už začiatkom apríla uviedlo, že odstránenie Konevovej sochy z Námestia Interbrigády v Prahe 6 neporušuje žiadnu z česko-ruských zmlúv.



Iné kauzy medzi Českou republikou a Ruskou federáciou



Česko-ruské vzťahy sú v poslednom čase napäté aj pre iné kauzy. Medzi nimi je kauza pamätníka protisovietskym vlasovovcom, ktorí sa na konci druhej svetovej vojny podieľali na oslobodzovaní Prahy. Pamätník bol nedávno odhalený v mestskej časti Řeporyje.



Nevôľu Moskvy vyvolalo aj premenovanie námestia, kde sídli ruské veľvyslanectvo, po zavraždenom ruskom opozičnom politikovi Borisovi Nemcovovi.



Ďalšou kauzou prispievajúcou k zhoršeniu vzťahov medzi Českom a Ruskom je aj prípad troch pražských komunálnych politikov. Tí nedávno dostali policajnú ochranu po tom, ako médiá informovali o pracovníkovi ruských tajných služieb, ktorý do Prahy pricestoval s jedom ricín.



Kým Moskva túto správu dementovala ako novinársku kačicu, šéf českej diplomacie Petříček mužov príchod potvrdil. Tvrdenie, že táto osoba mala pri sebe ricín, však minister nechcel komentovať.



Podľa českých médií muž z Ruska mohol predstavovať riziko pre pražského primátora Zdenka Hřiba a starostov dvoch pražských mestských častí vrátane Řeporyjí.