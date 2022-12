Lavrov: Pápežove vyjadrenie o ruskej krutosti je nekresťanské

Moskva 1. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok označil vyjadrenia pápeža Františka o krutosti ruských etnických menšín vo vojne na Ukrajine za "nekresťanské". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pápež František vyzýva na rozhovory, ale nedávno urobil aj nepochopiteľné vyhlásenie, úplne nekresťanské, v ktorom vyčlenil dve ruské národnosti do nejakej kategórie, od ktorej možno očakávať zverstvá počas nepriateľských akcií," povedal Lavrov v televíznom príhovore. "Samozrejme, že to nepomôže veci a ani autorite Svätej stolice," dodal.



Šéf ruskej diplomacie reagoval na Františkov rozhovor pre časopis America. "Keď hovorím o Ukrajine, tak hovorím o krutosti, pretože mám veľa informácií o krutosti vojakov, ktorí tam prišli. Vo všeobecnosti sú najkrutejší možno tí, ktorí sú z Ruska, ale nemajú korene v ruskej tradícii – takými sú napríklad Čečenci či Buriati. Rozhodne tí, ktorí (v minulosti) napádali (aj) ruský štát. To je veľmi jasné," uviedol pápež.



František v rozhovore hovoril o svojom postoji k vojne na Ukrajine. Reagoval tým na obvinenia, že priamo nepomenoval vinníkov vojny a obmedzil sa len na výzvy na obnovenie mieru, ktoré adresoval obom stranám konfliktu.