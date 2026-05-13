Lavrov: Pekné slová o spolupráci Ruska a USA ešte neviedli k výsledkom
Rusko podľa jeho slov ocenilo, že Trump inicioval dialóg.
Autor TASR
Moskva 13. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu skonštatoval, že o enormnom potenciáli rusko-amerických vzťahov sa už povedalo množstvo pozitívnych vecí, avšak v realite to zatiaľ neviedlo k žiadnym výsledkom. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Od opätovného nástupu do funkcie americký prezident Donald Trump obnovil dialóg s Ruskom a opakovane vyhlásil, že vzájomná spolupráca by bola pre obe strany prospešná. Trump sa tiež zaviazal ukončiť vojnu na Ukrajine, čo sa mu zatiaľ nepodarilo.
Lavrov v rozhovore pre televíziu RT India uviedol, že o spolupráci s USA v oblasti technológií, energetiky a ďalších projektov odzneli „pekné slová“, ktoré však zatiaľ neviedli k žiadnym konkrétnym výsledkom. „V skutočnosti sa nič nedeje,“ povedal.
Rusko podľa jeho slov ocenilo, že Trump inicioval dialóg. Lavrov však zdôraznil, že prebieha v rovnakom duchu ako počas vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena.
„Okrem tohto pravidelného dialógu – čo je v medziľudských a medzinárodných vzťahoch bežné – všetko ostatné kopíruje vzor, ktorý zaviedol prezident Biden,“ povedal šéf ruskej diplomacie. „Sankcie uvalené za jeho vlády zostali v platnosti. Navyše, Trumpova administratíva prijala vlastné opatrenia s cieľom zasiahnuť ruskú ekonomiku,“ pripomenul Lavrov.
