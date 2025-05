Lavrov: Plán na budovanie nemeckej armády je veľmi znepokojujúci

Moskva 28. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu označil plány Nemecka na vytvorenie „najsilnejšej“ armády v Európe za „veľmi znepokojivé“, pričom pripomínal vojny z 20. storočia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nedávne vyhlásenia nemeckého kancelára pána (Friedricha) Merza, ktorý prisľúbil, že opäť zmení Nemecko na európskeho lídra v (oblasti) armády... mnohým okamžite pripomenuli obdobia predchádzajúceho storočia, keď sa Nemecko dvakrát stalo vedúcou vojenskou silou a koľko problémov to spôsobilo,“ povedal Lavrov.



Konzervatívny kancelár nastúpil do úradu 6. mája a zaviazal sa pokračovať v silnej podpore Ukrajiny v spolupráci s Parížom, Londýnom a Varšavou, pripomína AFP. Zároveň presadzuje zvýšenie nemeckých výdavkov na obranu.



Merz vo štvrtok vyhlásil, že Rusko ohrozuje bezpečnosť v Európe. Povedal to počas návštevy v Litve pri príležitosti vytvorenia prvej stálej zahraničnej vojenskej jednotky Nemecka od druhej svetovej vojny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pricestoval do Berlína. Zelenského návšteva sa zameria na „podporu Nemecka pre Ukrajinu v snahe zabezpečiť prímerie“ s Ruskom vo viac ako trojročnej vojne, uviedol vo vyhlásení hovorca spolkovej vlády. Očakáva sa, že obaja lídri budú v Berlíne hovoriť aj o uvalení ďalších sankcií Európskej únie na Rusko vzhľadom na doterajší nedostatočný pokrok smerom k prímeriu či prípadným mierovým rokovaniam.