Lavrov: Podmienky Ukrajiny na obnovenie mierových rokovaní sú nereálne

Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Podmienky, ktoré kladie Ukrajina v súvislosti s obnovením mierových rokovaní s Ruskom, sú "nereálne", uviedol v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Povedal to v rámci summitu skupiny G20 na Indonézskom ostrove Bali. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Všetky problémy sú na ukrajinskej strane, ktorá kategoricky odmieta rokovania a predkladá podmienky, ktoré sú zjavne nereálne," povedal Lavrov, ktorý na summit G20 odcestoval namiesto ruského prezidenta Vladimira Putina.



Dodal, že rovnaké stanovisko vyslovil aj počas stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Postoj Ruska k rokovaniam o ukončení konfliktu na Ukrajine vysvetlil šéf ruskej diplomacie aj nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi.



Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa začali už krátko po začiatku ruskej invázie z 24. februára. Rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom však boli na začiatku apríla pozastavené a obe krajiny sa navzájom obviňujú z nedostatku pokroku v rokovaniach.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno uviedol, že Kyjev nebude rokovať s Moskvou, pokiaľ bude prezidentom Vladimir Putin. Zelenskyj preto v októbri podpísal dekrét, ktorým oficiálne vyhlásil vyhliadky na rokovania s Putinom za "nemožné".



"Krajiny tretieho sveta... si dobre uvedomujú, že tomuto procesu bráni Ukrajina, ktorá aj prostredníctvom zákonov, Zelenského dekrétu, zakazuje rokovania s Ruskou federáciou," povedal Lavrov. Dodal, že Kremeľ chce vidieť konkrétne dôkazy, že "Západ má vážny záujem poučiť Zelenského a vysvetliť mu, že to takto nemôže pokračovať a nie je to v záujme ukrajinského ľudu".



Ukrajinský prezident v utorkovom príhovore na summite G20 vyzval lídrov tohto zoskupenia, aby vyvinuli tlak na stiahnutie ruskej armády z ukrajinského územia.