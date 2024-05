Lavrov podporil zámer Číny zorganizovať rusko-ukrajinský summit

Moskva 30. mája (TASR) - Rusko bude považovať plánovanú dodávku stíhačiek F-16 na Ukrajinu za signál od NATO v jadrovej sfére, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru RIA. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Varoval súčasne, že tieto lietadlá dodané Ukrajine budú zničené - rovnako ako ostatné zbrane ukrajinských ozbrojených síl. Upozornil, že ani táto dodávka nezmení vývoj vojny na Ukrajine.



Lavrov súčasne vyjadril nádej, že rusko-bieloruské cvičenia s nestrategickými jadrovými zbraňami "privedú Západ k rozumu".



Šéf ruskej diplomacie okrem toho podporil hypotetickú myšlienku na zvolanie medzinárodnej mierovej konferencie na vyriešenie ukrajinského konfliktu za účasti Moskvy a Kyjeva. Označil ju za možné pokračovanie úsilia Číny vytvoriť podmienky na vyriešenie tejto krízy.



Informoval, že Moskva vysoko oceňuje "konštruktívnu líniu Pekingu v kontexte ukrajinskej krízy". Pripomenul, že Peking (podľa Moskvy) chápe príčiny vojny aj "podstatu toho, čo sa deje".



Lavrov dodal, že v apríli tohto roku čínsky prezident Si Ťin-pching "vyzval na zníženie napätia s cieľom nastoliť mier a zabezpečiť stabilitu, neprilievať olej do ohňa a nenechať sa viesť výlučne svojimi vlastnými sebeckými záujmami".



"Rád by som veril, že Západ a Kyjev vyvodia správne závery," konštatoval Lavrov.



Ozrejmil, že Rusko a Čína sa zhodujú v názore, že v prvom rade je potrebné odstrániť základné príčiny vojny, uspokojiť legitímne záujmy všetkých strán a potom dosiahnuť dohody na princípe rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti.



Ruský minister súčasne zdôraznil, že predpokladom pre takýto prístup je rešpektovania reality, ktorá sa vyvinula na danom území a odráža vôľu ľudí, čo na ňom žijú.



Agentúra Reuters pripomenula, že Rusko opakovane vyzvalo na rozhovory o Ukrajine, avšak s podmienkou, že Kyjev a Západ uznajú územné zisky ruskej armády na okupovaných územiach. Kyjev to odmietol.



Lavrov okrem toho kritizoval Spojené štáty za pomoc Ukrajine, pričom uviedol, že Washington sa stal "spolupáchateľom zločinov kyjevského režimu".



Lavrov pripúšťa reakciu Ruska v prípade rozmiestnenia rakiet USA v Európe a Ázii



Rusko môže podniknúť kroky v oblasti prevencie jadrovej hrozby v prípade, ak USA rozmiestnia rakety stredného a kratšieho doletu v Európe a Ázii, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Realizácia plánov na rozmiestnenie rakiet stredného a kratšieho doletu Američanmi nezostane bez našej reakcie," uviedol Lavrov v rozhovore pre tlačovú agentúru RIA Novosti. Tiež uviedol, že rozhodnutie v týchto záležitostiach je v kompetencii ruského prezidenta.



Rusko podľa Lavrovových slov považuje plánované dodávky stíhačiek F-16 Ukrajine za znamenie NATO v jadrovej oblasti. "Usilujú sa nám povedať, že Spojené štáty a NATO sa na Ukrajine nezastavia pred ničím," povedal a pripomenul, že stíhačky F-16 sú schopné niesť jadrové zbrane.