Lavrov: Politika Washingtonu spôsobuje škody maďarsko-ruským vzťahom

Moskva/Budapešť 21. júla (TASR) - Rusofóbna politika Washingtonu spôsobuje veľmi veľkú škodu pre pokračovanie rusko-maďarských vzťahov, vyhlásil vo štvrtok v Moskve šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov po schôdzke s maďarským ministrom vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti na základe videozáznamu zo spoločnej tlačovej konferencie ministrov, ktorý na svojom účte na Facebooku zverejnil Szijjártó.



"Sankcie by chceli ďalej rozširovať bez toho, aby domysleli následky sankcií na tých, ktorí ich zavádzajú. Nemáme záujem na tom, aby takéto záležitosti narúšali naše vzťahy. Budeme hľadať, a nájdeme možnosti, vďaka ktorým aj napriek takýmto pokusom o trestanie, budeme môcť pokračovať vo vzájomnej spolupráci," podčiarkol Lavrov.



Ruský minister podotkol, že Spojené štáty, Európsku úniu a viaceré európske hlavné mestá vníma Moskva ako zaujaté, avšak príde čas, že ich pohľad sa zmení.



"Mali by sa vzdať vymyslených konšpirácií a mali by sa zaoberať riešením svojich európskych problémov," zdôraznil Lavrov. Vyzdvihol tiež úzku spoluprácu Ruska a Maďarska napríklad v Organizácii spojených národov (OSN) či v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), kde obe krajiny zohľadňujú svoje národné záujmy.



Moskva zváži žiadosť maďarskej vlády na dodávku takmer 700 miliónov kubických metrov zemného plynu nad rámec existujúcich dlhodobých zmlúv, povedal Lavrov. Potvrdil záujem Ruska i Maďarska na projekte juhomaďarskej atómovej elektrárne Paks 2, ktorý podľa jeho vyjadrenia vnímajú obe strany ako strategický projekt.



Napriek všetkým okolnostiam chce vláda v Budapešti zabezpečiť, aby sa v Maďarsku nikto nedostal do nedôstojnej či zraniteľnej situácie, aby bolo dostatok plynu pre každého občana a pre každý podnik, zdôvodnil maďarský minister žiadosť o dodávky plynu nad dohodnuté množstvo.



"Prosíme každého, aby urobil všetko pre to, aby sa vojna čo najskôr skončila, a aby čo najskôr bol mier," povedal Szijjártó, ktorý sa prihovoril za prímerie a za mierové rokovania.



Šéf maďarskej diplomacie v Moskve rokoval tiež s ruským vicepremiérom pre energetiku Alexandrom Novakom a vicepremiérom pre priemysel a obchod Denisom Manturovom.