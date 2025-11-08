Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lavrov potvrdil prípravy návrhov na obnovenie skúšok jadrových zbraní

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov 1. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Ruský prezident v stredu nariadil vypracovanie návrhov pre obnovenie skúšok jadrových zbraní ministrom zahraničných vecí a obrany a najvyšším vojenským a bezpečnostným predstaviteľom.

Moskva 8. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu oznámil, že na príkaz prezidenta Vladimira Putina pracuje na príprave návrhov na možné obnovenie skúšok jadrových zbraní, informovala ruská štátna tlačová agentúra TASS. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Pokiaľ ide o pokyn prezidenta Vladimira Putina na zasadnutí Bezpečnostnej rady z 5. novembra, bol prijatý na vykonanie a pracuje sa na ňom. Verejnosť bude o výsledkoch informovaná,“ vyhlásil Lavrov.

Ruský prezident v stredu nariadil vypracovanie návrhov pre obnovenie skúšok jadrových zbraní ministrom zahraničných vecí a obrany a najvyšším vojenským a bezpečnostným predstaviteľom.

Svoje nariadenie vydal Putin v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého USA obnovia testovanie jadrových zbraní. Lavrov v sobotu tiež potvrdil, že Rusko nedostalo od USA žiadne vysvetlenie týkajúce sa Trumpovho príkazu, uvádza TASS.

Putin tvrdí, že Rusko vždy striktne dodržiavalo svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Ak by Spojené štáty alebo akákoľvek iná jadrová veľmoc začali skutočne opäť testovať jadrové zbrane, Rusko by podľa Putina začalo tiež.

Trump minulú nedeľu v rozhovore pre televíziu CBS News vyhlásil, že Peking aj Moskva podľa neho jadrové testy vykonávajú, len o tom nehovoria.

Americký prezident v stredu počas prejavu na Americkom obchodnom fóre v Miami vyhlásil, že „možno“ s Čínou a Ruskom pracuje na pláne denuklearizácie. Uviedol to bez ďalších podrobností.

Bývalý Sovietsky zväz vykonal poslednú jadrovú skúšku v roku 1990, Spojené štáty v roku 1992, Čína a Francúzsko v roku 1996.
