Lavrov potvrdil, že sa vo štvrtok stretne s Blinkenom

Na archívnej snímke z 18. februára 2022 šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Foto: TASR/AP

Moskva 21. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok povedal, že sa vo štvrtok stretne v Ženeve so svojím americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že k schôdzke dochádza v čase čoraz väčšieho napätia spôsobeného obavami z ruskej invázie na Ukrajine.Lavrov počas mimoriadneho zasadnutia ruskej bezpečnostnej rady uviedol, že hovoril s Blinkenom o ruských požiadavkách a stretnutie s ním jeO pripravovanej schôdzke informovalo už koncom minulého týždňa ministerstvo zahraničných vecí USA, s tým, že Blinken je pripravený stretnúť sa s Lavrovom, ak dovtedy Rusko nenapadne Ukrajinu, píše DPA.Antony Blinken v uplynulých dňoch povedal, že Rusko môže kedykoľvek napadnúť Ukrajinu. Dodal však, že Washington ponechá dvere pre diplomaciu otvorené až do poslednej chvíle.od invázie, povedal šéf americkej diplomacie v nedeľu v televízii CNN.Rusko podľa Západu zhromaždilo pri ukrajinských hraniach už približne 150.000 vojakov. Moskva plánovanie invázie popiera a naopak žiada od Západu bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie.