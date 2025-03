Lavrov považuje nasadenie síl NATO na Ukrajine za hrozbu pre Rusko

Moskva 12. marca (TASR) - Prípadné nasadenie vojakov z krajín NATO pod akoukoľvek vlajkou a v akejkoľvek forme na ukrajinskom území by predstavovalo pre Rusko hrozbu, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorkovom rozhovore pre zahraničných blogerov. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry TASS.



Podľa Lavrova Rusko za žiadnych okolností nebude tolerovať prítomnosť jednotiek z krajín NATO ako mierových síl na ukrajinskom území.



"Nikto s nami o ničom nehovorí. Stále dokola opakujú, 'nič o Ukrajine bez Ukrajiny', ale robia všetko o Rusku bez Ruska," vyjadril sa ruský minister pre blogerov Maria Nawfala z Austrálie a Larryho Johnsona a Andrewa Napolitana z USA.



"(Americký prezident Donald) Trump, mimochodom, na otázku o mierových silách povedal, že je príliš skoro o tom diskutovať, ale zvyčajne je potrebný súhlas všetkých strán. Prečo by sme mali súhlasiť s mierovými silami alebo dokonca so skupinou mierových síl? Takže oni chcú vytvoriť (vojenskú) silu zloženú z krajín, ktoré nás vyhlásili za nepriateľa, a chceli by prísť ako mierotvorcovia?" vyhlásil šéf ruskej diplomacie.



V utorok sa v saudskoarabskej Džidde konali rokovania zástupcov Ukrajiny a Spojených štátov. Kyjev po nich vyjadril ochotu pristúpiť na americký návrh na 30 dní zastaviť boje a okamžite začať jednať s Ruskom. Spojené štáty zase obnovili poskytovanie vojenskej pomoci a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio následne povedal, že loptička je teraz na strane Ruska.



O podpore Ukrajiny a európskej obrane minulý týždeň rokovali aj lídri EÚ v Bruseli. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyslovil predpoklad, že mier na Ukrajine si možno bude vyžadovať nasadenie európskych jednotiek. Objasnil, že nepôjdu bojovať na frontovú líniu, ale budú na Ukrajinu poslaní "po podpísaní mieru, aby zabezpečili jeho dodržiavanie".