Lavrov: Predĺženie obilnej dohody je komplikované

Moskva 9. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok uviedol, že predĺženie dohody o vývoze obilnín z ukrajinských prístavov je komplikované, keďže sa nedodržiava správne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čiernomorská obilná iniciatíva medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, obsahuje dve dohody. Jedna s platnosťou 120 dní umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna. Druhá má uľahčiť export ruských obilnín a hnojív počas sankcií uvalených na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine.



Platnosť čiernomorskej obilnej iniciatívy vyprší 18. marca. Predĺžená bude len v prípade, ak žiadna zo strán nebude mať voči tomu námietky.



Lavrov tvrdí, že dohoda týkajúca sa vývozu ruských obilnín a hnojív nie je dodržiavaná. "Ak je balík plnený len polovične, potom sa otázka jeho predĺženia výrazne komplikuje," dodal.



"Naši západní kolegovia, Spojené štáty a Európska únia pateticky vyhlasujú... že žiadne sankcie sa nevzťahujú na potraviny a hnojivá, no tento postoj je nečestný," povedal.



Podľa jeho slov sankcie "v skutočnosti zakazujú ruským lodiam prevážajúcim obilniny a hnojivá vstupovať do príslušných prístavov a zakazujú cudzím lodiam vstupovať do ruských prístavov, aby si prevzali daný náklad".



Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu počas návštevy Kyjeva povedal, že obnovenie dohody je veľmi dôležité, keďže Ukrajina je v tomto smere tradične jedným z najväčších svetových vývozcov obilnín.