Lavrov pricestoval do dejiska summitu G20, Moskva odmieta politizáciu

Nusa Dua 13. novembra (TASR) - Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov pricestoval v nedeľu na indonézsky ostrov Bali, kde bude na summite skupiny najväčších ekonomík sveta (G20) v utorok a stredu zastupovať ruského prezidenta Vladimira Putina.



Na svojom webe o tom informoval britský denník The Guardian, na ktorý sa vo svojej správe odvoláva agentúra TASR.



Kremeľ v piatok vysvetlil neprítomnosť ruského prezidenta na stretnutí G20 tým, že má už naplánovaný iný program a je nevyhnutné, aby zotrval na území Ruskej federácie.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov prišiel s týmto vyhlásením deň po tom, čo Moskva oficiálne potvrdila, že na summite G20 sa namiesto Putina zúčastní Lavrov.



Putinova neprítomnosť na Bali je podľa britského denníka vnímaná ako dôkaz medzinárodnej izolácie jeho osobne i Ruska. Dôvodom tejto izolácie je rozpútanie vojny na Ukrajine.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení z nedele - aj v súvislosti s predpokladanou diskusiou o vojne na Ukrajine - vyzvalo skupinu G20, aby "sa zamerala na ekonomické otázky, pre ktoré bol vytvorený tento formát (medzinárodného fóra) spájajúci hlavné svetové ekonomiky, a nie na otázky bezpečnosti, ktoré patria do pôsobnosti OSN".



"Kategoricky odmietame politizáciu G20, vnášanie nesúvisiacich a zámerne rozdeľujúcich tém do jej diskusií a izoláciu účastníkov na základe ničím neopodstatnených obvinení," píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.