Lavrov pricestoval na prvú návštevu Číny od začiatku vojny na Ukrajine

Peking 30. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu pricestoval na oficiálnu návštevu Číny. Ide o prvú cestu do tejto kľúčovej spojeneckej krajiny Moskvy, odkedy ruská armáda 24. februára vpadla na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruské veľvyslanectvo v Pekingu v príspevku na sociálnej sieti Weibo potvrdilo, že Lavrov pristál meste Chuang-šan ležiacom na východe Číny v provincii An-chuej. Veľvyslanectvo tiež zverejnilo fotografie členov ruskej delegácie vystupujúcich z lietadla, ktorých privítali zdravotníci v ochranných oblekoch.



Lavrov sa počas svojej dvojdňovej návštevy zúčastní na sérii stretnutí, na ktorých bude diskutovať o spôsoboch pomoci Afganistanu. Očakáva sa aj účasť diplomatov zo Spojených štátov, zástupcov krajín susediacich s Afganistanom a tiež predstaviteľov hnutia Taliban, ktoré sa chopilo vlády v tejto krajine vlani v auguste.



Šéf ruskej diplomacie by sa mal podľa agentúry DPA v stredu stretnúť aj so svojím čínskym rezortným kolegom Wangom I.



Peking na rozdiel od západných krajín odmietol odsúdiť ruskú ofenzívu na Ukrajine a hlavných vinníkov súčasnej krízy označil USA a NATO. Čína tiež výrazne zaostáva za inými štátmi v poskytovaní humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, píše AFP.