Lavrov pricestuje do New Yorku na zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

Moskva 17. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na budúci týždeň pricestuje do New Yorku, kde sa zúčastní na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy ruských štátnych médií.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová pre agentúru TASS potvrdila, že Lavrov sa 23. januára osobne zúčastní na zasadnutí BR OSN v New Yorku. Toto zasadnutie bude venované situácii na Blízkom východe vrátane palestínskej otázky.



Lavrov v sobotu vyzval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na zorganizovanie medzinárodnej konferencie, ktorej cieľom bude nájsť trvalé riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Rusko minulý týždeň požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia BR OSN v súvislosti s útokmi USA a Británie v Jemene. Spojené štáty a Británia podnikli zo vzduchu a mora údery na ciele húsíjských povstalcov v Jemene v reakcii na opakované útoky povstalcov na plavidlá v Červenom mori.



Moskva vlani v decembri požiadala o mimoriadne zasadnutie BR OSN po ukrajinskom útoku na ruské pohraničné mesto Belgorod, ktorý si podľa Moskvy vyžiadal 14 obetí. Rusko krátko po tom uskutočnilo najrozsiahlejší vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 39 ľudí a 120 ďalších utrpelo zranenia.