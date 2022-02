Lavrov pripustil dočasnú evakuáciu ruských diplomatov z Kyjeva

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová prichádzajú na rozhovory 10. februára 2022 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva/Kyjev 10. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok nevylúčil čiastočnú evakuáciu diplomatov z Ukrajiny. Stalo by sa tak v súvislosti s podobnými krokmi Spojených štátov a Británie.Podľa spravodajského webu RBK to Lavrov vyhlásil na vo štvrtok na tlačovej konferencii po stretnutí s britskou ministerkou zahraničných vecí Liz Trussovou.Lavrov vysvetlil, že v Moskve sa už zaoberali tézou, žepovedal.Existenciu úvah o dočasnom stiahnutí časti personálu z ruského veľvyslanectva v Kyjeve potvrdil pre agentúru TASS aj nemenovaný zdroj z tejto diplomatickej misie.Dnešné rokovania s Trussovou o situácii na Ukrajine neviedli podľa Lavrova k výrazným zmenám. Konštatoval, že je sklamaný výsledkami stretnutia, a rozhovor s britskou kolegyňou označil zauviedol Lavrov.Šéfka britskej diplomacie však podobne ako jej ruský kolega vyjadrila nádej, že rokovania s Ruskom budú pokračovať.Lavrov zároveň označil svoje stretnutie s Trussovou zaa podotkol, že sa uskutočnilo v predvečer rokovaní ministrov obrany oboch krajín.Ruský minister zahraničia tiež poznamenal, že ministri zahraničných vecí oboch štátov sa naposledy stretli v roku 2017, keď funkciu šéfa britskej diplomacie zastával súčasný premiér Boris Johnson.Koncom januára americké ministerstvo zahraničných vecí nariadilo evakuáciu rodín amerických diplomatov z Ukrajiny, a to z dôvodu. Ministerstvo tiež povolilo dobrovoľný odchod zamestnancov americkej administratívy a uviedlo, že občania USA by mali zvážiť svoj odchod z Ukrajiny.Následne začal svojich členov diplomatickej misie v Kyjeve evakuovať aj Londýn, ktorý nariadil návrat približne polovici britských diplomatov pôsobiacich na tomto veľvyslanectve.TASS pripomenul, že stiahnutie svojich diplomatov a ich rodín pre hrozbu ďalšej eskalácie na východe Ukrajiny avizovali aj Austrália, Nemecko, Kanada či Japonsko. Ukrajinské vedenie toto rozhodnutie označilo za predčasné a neodôvodnené.