Lavrov prišiel na zasadnutie OBSE na Malte klamať, tvrdí Sikorski

Valetta 5. decembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski odmieta sedieť pri stole so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Povedal to po príchode na zasadnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte, kde Lavrov podľa Sikorského prišiel "klamať", informuje TASR podľa agentúry AFP.



Výročnému 31. zasadnutiu Ministerskej rady OBSE predsedá maltský vicepremiér a minister zahraničných vecí Ian Borg v pozícii úradujúceho predsedu organizácie. Rokovania začal výzvou, aby sa sa Rusko stiahlo z Ukrajiny.



"Nedávna eskalácia a útoky sa musia okamžite zastaviť, aby sa pripravila pôda pre diplomatický proces, ktorý povedie ku komplexnému spravodlivému a trvalému mieru," povedal Borg.



Ruský minister "Lavrov sem prišiel klamať o (ruskej) invázii a o tom, čo Rusko robí na Ukrajine. A ja tieto lži nebudem počúvať," povedal Sikorski novinárom. Podľa agentúr ide o prvú cestu Lavrova do členskej krajiny Európskej únie, odkedy ruské sily na pokyn šéfa Kremľa Vladimira Putina vo februári 2022 napadli Ukrajinu.



Lavrov ani ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa po príchode na miesto diania nevyjadrili. Počas úvodného plenárneho zasadnutia Lavrov sedel medzi zástupcami San Marína a Rumunska, Sybiha sedel na tej istej strane stola asi o tucet miest ďalej, uviedla AFP.



EÚ na Lavrova uvalila sankcie za jeho úlohu vo vojne na Ukrajine, nezakázala mu však cestovať po území bloku v snahe ponechať otvorený komunikačný kanál s najvyššie postaveným ruským diplomatom. Lavrov podľa ruského ministerstva naposledy navštívil členskú krajinu EÚ v decembri 2021. Vtedy sa zúčastnil na zasadnutí OBSE v švédskom Štokholme, doplnil server Politico.



SR na ministerskom stretnutí na Malte zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár, ktorý bude mať viacero bilaterálnych stretnutí s ministrami zahraničných vecí účastníckych štátov.