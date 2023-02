Lavrov prisľúbil Mauritánii podporu Ruska

Nouakchott 9. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov prisľúbil v stredu podporu Mauritánii v jej boji proti džihádizmu v africkom Saheli. Lavrov zároveň vyhlásil, že rešpektuje pozíciu tejto krajiny k vojne na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Lavrovova návšteva je súčasťou širšej diplomatickej ofenzívy Ruska v Afrike, kde vojna na Ukrajine zintenzívnila strategické súťaženie medzi mocnosťami.



Šéf ruskej diplomacie v utorok navštívil Mali, kde sa Rusko stalo kľúčovým partnerom tamojšej vládnucej junty.



Mauritánia, rozľahlá, prevažne púštna krajina so 4,5 miliónmi obyvateľov, hlasovala v marci 2022 za rezolúciu OSN vyzývajúcu Rusko, aby okamžite zastavilo svoje vojenské operácie na Ukrajine. Mnoho afrických krajín sa pritom vtedy hlasovania zdržalo alebo nehlasovalo, pripomína AFP.



Mauritánia v októbri hlasovala za rezolúciu proti ruskej anexii štyroch regiónov Ukrajiny. V novembri sa však zdržala hlasovania o vojnových reparáciách, ktoré by Rusko malo zaplatiť Ukrajine.



"Vyjadrili sme náš rešpekt voči dôslednej mauritánskej politike neutrality na všetkých osiach," povedal Lavrov v stredu novinárom. Táto neutralita však podľa neho nebráni Mauritánii aktívne riešiť "problémy" v regióne, pričom poukázal na "teroristickú hrozbu".



Jeho mauritánsky náprotivok Muhammad Sálim úld Merzúg na spoločnej tlačovej konferencii s Lavrovom zároveň hovoril o "určitých konštantách" mauritánskej diplomacie vrátane "rešpektovania pravidiel medzinárodného práva a zásad Charty OSN", cituje AFP.



Povedal však, že "Mauritánia chápe bezpečnostné obavy Ruska a verí, že by sa mali brať do úvahy pre jeho dôležitú úlohu v bezpečnosti a stabilite v Európe a na medzinárodnej úrovni."