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Lavrov: Prítomnosť francúzskych vojakov na Ukrajine je účasť na vojne
Podľa zdroja agentúry AFP, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa tento malý kontingent francúzskych vojakov nezapája do bojových úloh.
Autor TASR
Manila 17. novembra (TASR) - Rusko podľa slov ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova vie o nasadení francúzskych vojakov na Ukrajine, čo v utorok označil za „priamu účasť“ na vojne. Moskva už v tejto súvislosti odovzdala Parížu varovanie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Nielen francúzski (vojaci), to vieme. Vyjadrili sme naše znepokojenie... Toto už nie je podpora Ukrajiny, ale priama účasť na vojne,“ povedal Lavrov novinárom v Manile.
Šéf ruskej diplomacie sa tak vyjadril deň potom, čo francúzska verejnoprávna rozhlasová stanica RFI informovala, že francúzski vojaci už niekoľko mesiacov pôsobia na Ukrajine, kde cvičia ukrajinské jednotky a pomáhajú im s údržbou vojenskej techniky.
Podľa zdroja agentúry AFP, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa tento malý kontingent francúzskych vojakov nezapája do bojových úloh.
„Rotácia francúzskych inštruktorov, ktorí podporujú Ukrajinu vo Francúzsku, v Poľsku alebo príležitostne aj na Ukrajine, je realitou,“ uviedol. Poznamenal pritom, že nejde o vojenskú operáciu a v žiadnom prípade nejde o úmysel zapájať sa do donucovacích akcií.
Francúzska vláda nikdy nepotvrdila prítomnosť svojich vojakov na území Ukrajiny. Podľa RFI o nej dokonca neinformovala ani parlament. Od roku 2023 francúzska armáda vycvičila celkovo 25.000 ukrajinských vojakov, a to vo Francúzsku aj v Poľsku.
„Nielen francúzski (vojaci), to vieme. Vyjadrili sme naše znepokojenie... Toto už nie je podpora Ukrajiny, ale priama účasť na vojne,“ povedal Lavrov novinárom v Manile.
Šéf ruskej diplomacie sa tak vyjadril deň potom, čo francúzska verejnoprávna rozhlasová stanica RFI informovala, že francúzski vojaci už niekoľko mesiacov pôsobia na Ukrajine, kde cvičia ukrajinské jednotky a pomáhajú im s údržbou vojenskej techniky.
Podľa zdroja agentúry AFP, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa tento malý kontingent francúzskych vojakov nezapája do bojových úloh.
„Rotácia francúzskych inštruktorov, ktorí podporujú Ukrajinu vo Francúzsku, v Poľsku alebo príležitostne aj na Ukrajine, je realitou,“ uviedol. Poznamenal pritom, že nejde o vojenskú operáciu a v žiadnom prípade nejde o úmysel zapájať sa do donucovacích akcií.
Francúzska vláda nikdy nepotvrdila prítomnosť svojich vojakov na území Ukrajiny. Podľa RFI o nej dokonca neinformovala ani parlament. Od roku 2023 francúzska armáda vycvičila celkovo 25.000 ukrajinských vojakov, a to vo Francúzsku aj v Poľsku.