Lavrov: Putinové prímerie je začiatkom priamych rokovaní bez podmienok

Rio de Janeiro 29. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že návrh ruského prezidenta Vladimira Putina na prímerie pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája možno považovať za začiatok priamych rokovaní s Kyjevom bez predbežných podmienok. Lavrov to uviedol na zasadnutí šéfov diplomacií zoskupenia BRICS v Brazílii, píše TASR s odvolaním sa na agentúru TASS.



Lavrov na tlačovej konferencii doplnil, že prímerie na 30 dní, ktoré navrhujú USA a Ukrajina, by mohol „kyjevský režim“ využiť na posilnenie svojich vojenských kapacít. Podľa Lavrova Rusko taktiež nevidí možnosť, ako by sa dodržiavanie takéhoto 30-dňového prímeria „poctivo monitorovalo“.



Lavrov pripomenul, že v Kyjeve „pred mesiacom povedali, že neprijmú žiadne prímerie, ale teraz na pozadí toho, čo sa deje na fronte, ukrajinský režim ustupuje a požaduje prímerie bez predbežných podmienok“.



Putin v pondelok oznámil, že ruské jednotky od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája zastavia všetky vojenské akcie. Stane sa tak na počesť 80. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na to navrhol okamžité prímerie na „najmenej 30 dní“.



Biely dom zase pripomenul, že prezident USA Donald Trump chce, aby sa bojujúce strany dohodli na trvalom prímerí. Zdroje americkej administratívy uviedli, že Trump je „čoraz viac sklamaný“ z lídrov Ruska a Ukrajiny.



Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg v utorok označil Putinov návrh na trojdňové prímerie za „absurdný“.