Lavrov reagoval na Trumpa, že dôvod vojny je snaha Ukrajiny byť v NATO

Moskva 19. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu privítal slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uviedol, že hlavnou príčinou vypuknutia vojny na Ukrajine bola podpora USA pri snahe Ukrajiny o vstup do NATO. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Trump nedávno vyhlásil, že Rusko nedovolí Ukrajine vstúpiť do NATO a obvinil bývalého prezidenta Joea Bidena z údajnej zmeny postoja Spojených štátov v tejto otázke.



"Je prvým a podľa môjho názoru zatiaľ jediným západným lídrom, ktorý verejne a nahlas povedal, že jednou z hlavných príčin súčasnej situácie na Ukrajine bola drzá politika predchádzajúcej administratívy vtiahnuť Ukrajinu do NATO," vyhlásil Lavrov vo vystúpení v Štátnej dume.



Podľa Lavrova sa Trump v podobnom duchu vyjadril už niekoľkokrát, čo značí, že americký prezident chápe ruský postoj v tejto otázke.



Počas utorňajších rokovaní ministrov zahraničných vecí Ruska a USA v Saudskej Arábii hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že Rusko požaduje, aby NATO zrušilo svoj záväzok z roku 2008, ktorým členské štáty Ukrajine prisľúbili členstvo v Aliancii. Moskva tiež nesúhlasí s prítomnosťou vojakov NATO na ukrajinskom území po uzatvorení prímeria.