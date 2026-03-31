< sekcia Zahraničie
Lavrov reagoval na vyhlásenia, že Irán chystal útok na svojich susedov
Teherán nemal podľa Lavrova v pláne útočiť, ale naopak, bol aktívnym účastníkom diskusií o formovaní arabsko-iránskeho bezpečnostného systému.
Autor TASR
Moskva 31. marca (TASR) - Vyhlásenia o tom, že Teherán údajne pripravoval útoky na svojich susedov ešte pred tým, ako Irán koncom februára napadli Spojené štáty a Izrael, sú „veľmi primitívne“, vyhlásil v utorok v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom informuje na základe agentúry TASS.
Lavrov odmietol názory niektorých krajín, že Irán sa pripravoval napadnúť susedné arabské štáty a údajne „len čakal na zámienku“.
„Aká zámienka? Agresia zo strany USA a Izraela? Čiže, Irán čakal špeciálne na agresiu, aby mohol zaútočiť na susedov?“ položil si otázky šéf ruskej diplomacie na vystúpení, ktoré zaznelo na výročnom zasadaní Rady pre zahraničné veci. Vzápätí si aj odpovedal, že je to „samozrejme veľmi primitívne vysvetlenie“.
Teherán nemal podľa Lavrova v pláne útočiť, ale naopak, bol aktívnym účastníkom diskusií o formovaní arabsko-iránskeho bezpečnostného systému. V tejto súvislosti minister poznamenal, že veľká šanca vydať sa po tejto ceste bola vtedy, keď Irán pred niekoľkými rokmi normalizoval svoje vzťahy so Saudskou Arábiou. „To však nevyhovovalo tým, ktorí chcú prevziať úlohu správcu mimoriadne bohatých zdrojov, ktorými krajiny tohto regiónu disponujú,“ dodal Lavrov.
Minister súčasne ponúkol sprostredkovateľskú úlohu Moskvy pri riešení konfliktu na Blízkom východe s tým, že je pripravená pomôcť pri hľadaní ciest vedúcich k diplomacii.
Ruský minister zahraničných vecí zároveň obvinil Západ, že pokračuje vo svojich „neutíchajúcich hegemonistických ambíciách“, citovla Lavrova agentúra TASS.
